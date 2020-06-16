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Жан-Клод Ван Дамм или победительница «Холостяк»-10 Даша: шпагат неизбежен

16.06.2020

Победительница 10-го сезона романтического реалити «Холостяк»-10 Даша продолжает удивлять поклонников своей растяжкой. Несмотря на то, что остаться вместе с Максом Михайлюком девушке не удалось, у нее вышло запустить массовый флешмоб и заставить девушек стремиться сесть на шпагат. Сама избранница Холостяка 10-го сезона продемонстрировала знаменитый шпагат между двумя люксовыми авто. Фото — в материале. 

Во время финального пост-шоу «Холостяк. Життя після проєкту» Даша призналась, что нашла свое призвание. Отныне она помогает девушкам стать обладательницами шикарной расстяжки. Юношество в спортивном интернате, бесконечные олимпиады и тренировки несколько раз на день дали свои плоды.

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Поклонники моментально засыпали девушку комплиментами, сравнивая ее с Жаном-Клодом Ван Даммом. 

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