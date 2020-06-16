Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Кастинг на 11 сезон проекта «Холостяк»

16.06.2020

Самое романтическое реалити страны — «Холостяк» — объявляет кастинг на 11 сезон! Каждую весну зрители погружаются в красивую историю построения взаимоотношений, волнующих свиданий и накала страстей. Если вы желаете стать не только зрителем, но и участницей проекта «Холостяк»-11, — заполняйте анкету на сайте STB.UA!

Встретить свою любовь и построить крепкие семейные отношения на проекте «Холостяк» — реально! Это доказала сложившаяся пара 9 сезона — Никита Добрынин и Даша Квиткова. 20 мая они расписались в киевском ЗАГСе и официально стали мужем и женой!

Больше по теме: Эксклюзивное интервью Холостяка Макса о проекте, Даше и жизни после реалити

Если вы также мечтаете влюбиться в мужчину своей мечты, заполняйте анкету ЗДЕСЬ! Романтические свидания, незабываемые и волнующие Церемонии роз ждут вас уже этим летом. Не упустите свой шанс познакомиться и построить особенную историю любви с главным Холостяком Украины 11 сезона!   

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить