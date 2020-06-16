Гороскоп на 17 июня 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кому нужно проявить терпение, а кто должен затаиться и выждать некоторое время? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

Овен

Опасный день. Будьте предельно внимательны на дороге. Откажитесь от поездок. Лучше проведите время со своей второй половинкой.

Телец

Вам стоит провести свое свободное время на свежем воздухе. Погуляйте по городу, пойдите в те места, где вы еще не были. Отдохните. Вам полезно.

Близнецы

Вам стоит сосредоточиться на новых планах и попытаться их воплотить в реальность. Не бойтесь, что не получится. Бойтесь, что не попробуете.

Рак

Вполне нормальный день. Постарайтесь больше времени проводить с семьей. Можно вечером посмотреть хороший фильм и заказать пиццу. Это вас объединит.

Лев

После непростого периода ваша жизнь должна наладиться. Главное ― не спешите. Все придет тогда, когда нужно. Не суетитесь, а просто попытайтесь отдохнуть.

Дева

Благоприятный день для изучения чего-то нового. Прекрасная возможность прочитать ту книгу, о которой вы давно слышали. Возможно, вам стоит записаться на курсы.

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Весы

Неблагоприятный день. Не стоит обращаться к начальству за помощью. Вам не помогут, к тому же вы здорово рассердите руководство.

Скорпион

Прекрасный день для творческих людей. Возможно, вы сотворите шедевр. Если желания рисовать или шить нет, можно просто помедитировать.

Стрелец

Сегодня вам стоит посвятить день уборке. Выбросьте старый хлам: толку от него нет, только место занимает. Приготовьтесь к новому положительному этапу в жизни.

Козерог

Вам стоит простить своих давних врагов. То, что было 10 лет назад, уже не имеет никакого значения. Подумайте: может, стоит закопать топор войны и выкурить трубку мира?

Водолей

Неблагоприятный день для учебы и начала нового дела. Вероятно, вы потеряете часть капитала или не получите тех денег, на которые рассчитывали.

Рыбы

Могут возникнуть мелкие неприятности на работе. Ваши идеи начальство не только не оценит, но и подумает, что у вас проблемы с головой. Лучше подождите более благоприятного времени. А сейчас просто молча работайте и не высовывайтесь.

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