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Сангрия: классические рецепты от участника «МастерШеф»

15.06.2020

Сангрия — испанский охлаждающий напиток, рецепт которого родился более четырех веков назад. Традиционно считается, что для приготовления напитка нужно использовать красное вино и фрукты. Но участник «МастерШеф. Профессионалы» Шева Димарик знает интересные рецепты сангрии.

Белая сангрия

сангрия рецепты

Ингредиенты:

  • Бутылка белого вина — 1 шт.
  • Бутылка лимонада — 1 шт.
  • Бренди или виски — 1 стакан
  • Персик — 1 шт.
  • Яблоко — 1 шт.
  • Апельсин — 1 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Щепотка корицы

Способ приготовления:

  1. Нарезать фрукты на кусочки, засыпать их сахаром и залить бренди или виски. Поставить смесь в холодильник на 12 часов.
  2. Залить фрукты вином, добавить лимонад, корицу и кубики льда.

Игристая сангрия

сангрия рецепты

Ингредиенты:

  • Бутылка белого игристого вина — 1 шт.
  • Бренди — 125 г
  • Апельсиновый ликер — 125 г
  • Гроздь белого винограда
  • Апельсин — 1 шт.
  • Лимон или грейпфрут — 1 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Нарезать цитрусовые кружками, добавить виноград, засыпать фрукты сахаром.
  2. Залить фрукты ликером и бренди.
  3. Перед подачей перемешать и добавить лед.

Розовая сангрия

сангрия рецепты

Ингредиенты:

  • Лайм — 2 шт.
  • Тростниковый сахар — 2 ст. л.
  • Мякоть арбуза — 500 г
  • Апельсиновый ликер — 160 мл
  • Бутылка розового сухого вина —  1 шт.
  • Лимонад — 1,25 л

Способ приготовления:

  1. Мякоть арбуза и лайм порезать на тонкие кусочки, переложить в графин.
  2. Добавить сахар и апельсиновый ликер. Перемешать, оставить смесь на 30 минут.
  3. Добавить вино и лимонад. Затем аккуратно перемешать и разлить по бокалам.

Сиреневая сангрия

сангрия рецепты

Ингредиенты:

  • Белое вино — 150 мл
  • Ликер из голубики — 20 мл
  • Бузиновый сироп — 20 мл
  • Цветы сирени — по вкусу
  • Лед — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты добавить в шейкер, интенсивно потрясти.
  2. Перелить в стаканы и добавить лед.

Сангрия с ликером Curacao

сангрия рецепты

Ингредиенты:

  • Бутылка сухого красного вина — 1 шт.
  • Ликер Curacao — 10 мл
  • Свежие фрукты — 600 г
  • Свежие ягоды — 300 г
  • Апельсин — 1 шт.
  • Грейпфрут — 1 шт.
  • Корица — 1 шт.
  • Звездочка бадьяна — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Цитрусовые нарезать кружками вместе с кожурой.
  2. Нарезать все сезонные фрукты дольками, удалив косточки.
  3. Сложить все ингредиенты в кувшин. Залить их вином, добавить ликер и накрыть пленкой.
  4. Поставить в холодильник минимум на 2 ч.
  5. Подавать сангрию с большим количеством льда.

Белая сангрия с ликерами

Ингредиенты:

  • Сухое белое вино — 150 мл
  • Персиковый ликер — 10 мл
  • Черносмородиновый ликер — 10 мл
  • Яблоко — 1 шт.
  • Лайм — 1 шт.
  • Апельсин — 1 шт.
  • Клубника — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Нарезать фрукты дольками.
  2. Смешать вино и ликеры, добавить по дольке каждого фрукта.
  3. Дать постоять 20-30 мин.
  4. Перелить в бокал, на 3/4 наполненный льдом.

Сангрия с вишней

Ингредиенты:

  • Лимон – 1 шт.
  • Вино красное сухое — 750 мл
  • Персики — 6 шт.
  • Вишня —  500 г
  • Бренди — 5 ст. л.
  • Вода — 300 мл
  • Апельсины — 1 шт.
  • Сахар — 250 г

Способ приготовления:

  1. Насыпать сахар в ковш и влить туда 300 мл воды.
  2. Снять цедру с лимона и апельсина, добавить ее в воду. Поставить на небольшой огонь и довести до кипения. Затем увеличить огонь и кипятить пять  минут.
  3. Перелить смесь в кувшин и спрятать в холодильник до следующего дня.
  4. Персики разрезать пополам. Удалить косточки из вишен и персиков. Нарезать мякоть фруктов и ягод дольками. Поместить все в контейнер и поставить в холодильник.
  5. Добавить в сироп вино и бренди.
  6. Перед подачей разложить фрукты по стаканам, влить алкоголь и сироп.

Сангрия с бананом и дыней

сангрия рецепты

Ингредиенты:

  • Бутылка вина Пино-Нуар — 1 шт.
  • Горсть виноградин
  • Персики — 2 шт.
  • Дыня — 2  дольки
  • Банан — 1 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Сахар — по вкусу
  • Лед

Способ приготовления:

  1. Фрукты помыть и порезать крупными дольками.
  2. Смешать все ингредиенты, залить смесь вином.
  3. Подавать напиток охлажденным.

Ананасовая сангрия

сангрия рецепты

Ингредиенты:

  • Бутылка сухого белого вина — 1 шт.
  • Водка — 180 мл
  • Ананасовый сок — 150 мл
  • Любой сироп —  1/2 стакана
  • Апельсин  — 1 шт.
  • Ананас — 1 шт.
  • Бутылка газировки — 1 шт.

Способ приготовления:

  • В большой кувшин налить вино, водку, ананасовый сок и сироп. Хорошо перемешать.
  • Нарезать фрукты дольками. Добавить их в смесь и накрыть. Поставить в холодильник минимум на 2 часа.
  • Подавать со льдом, добавив газированную воду.

Безалкогольная сангрия

сангрия рецепты

Ингредиенты:

  • Консервированные персики — 200 г
  • Груши — 1 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Апельсины — 2 шт.
  • Виноградный сок — 1 л
  • Свежая мята — 5 г
  • Бутылка газированной воды — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Охладить газированную воду. Нарезать лимон и апельсин дольками.
  2. Нарезать персик и грушу крупными кусочками, предварительно очистив от косточек и семян. А также нарезать листики мяты тонкими полосками.
  3. На дно графина выложить мяту, затем цитрусовые и фрукты.
  4. Налить в графин виноградный сок и перемешать. Дать напитку настояться в холодильнике 30 минут.
  5. Перед подачей влить в сангрию охлажденную газировку.

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