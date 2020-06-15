Рецепты шашлыков от Алика Мкртчяна

Сочное, нежнейшее мясо с пылу-жару, которое так и манит своими восхитительными запахами и аппетитным видом, сможет влюбить в себя всех. О том, как не сделать из своего шашлыка пережаренный ботинок и приготовить действительно изумительный шедевр, читателям телеканала СТБ по секрету рассказал участник проекта «МастерШеф. Профессионалы» Алик Мкртчян. Читайте рецепты шашлыков, которые удивят каждого!

Шашлык из индейки

Когда рождалась идея замариновать индейку для шашлыка, в голове сразу возникал протест против майонеза, который я, человек кавказских кровей, категорически не хотел использовать!

Я считаю, что идеальный шашлык из индейки — это бедро, очищенное от кожи и кости, и грудка 50/50. А тем, кто на диете, идеально подойдут кусочки из филе, которые после прожарки будут легко узнаваемы по светлому цвету и более плотной структуре!

На 3 кг готового шашлыка вам понадобится:

филе индейки — 2,5 кг

бедра (удалить кость и кожу) — 3 кг

репчатый лук — 0,8 кг

помидор — 0,8 кг

соль

перец красный острый

перец красный паприка

мускатный орех

горчица дижонская — 0,3 кг

Способ приготовления:

Мясо нарезать крупными кубиками. Все ингредиенты хорошо перемешать, нарезав лук и помидор тонкими полукольцами. Полученную смесь поставить в холодильник на 4—5 часов или использовать вакуумный пакет для ускорения мариновки мяса. Для жарки шашлыка вам надо будет заранее подготовить хороший жар, а сами угли должны как следует разогреться, но обязательно – без очагов возгорания. Нанизывать мясо на шампур нужно четко по всей длине, чтобы мясо прожарилось равномерно. Шашлык жарим до хорошей корочки, а лук и помидор вместе с маринадом лучше выбросить. Благодаря хорошему жару шашлык будет готов уже через 20 минут!

Шашлык по-кавказски из свинины

Для шашлыка из свинины чаще всего я использую три вида частей из туши. Это 1/3 шеи, 1/3 битка, 1/3 вырезки.

На 3 кг готового шашлыка вам понадобится:

шея – 1,3 кг

биток – 1,3 кг (можно на ребре)

филе – 1,3 кг

лук белый репчатый – 1 кг

кинза свежая – 0,1 кг

базилик – 0,1 кг

тимьян свежий – 0,1 кг

соль и черный перец по вкусу

Я рекомендую свинину нарезать крупными кусками, лук – полукольцами, а всю зелень — как на салат. Распределите мясо на столе одним слоем, а затем посолите, поперчите, посыпьте зеленью, луком и хорошенько перемешайте шашлык. Уложите мясо в кастрюлю настаиваться. Также рекомендую замариновать мясо именно за сутки до жарки.

Шашлык из говядины

В этом рецепте нет принципиальной разницы в том, какое именно мясо выбирать: говядину или телятину. Единственное, что важно понимать, – хорошая говядина всегда будет более насыщенной и фактурной, иметь характерный говяжий вкус и, самое главное, будет более полезной. Ведь в говядине в разы больше железа и гемоглобина.

Есть еще одно «но»: для шашлыка подходят не все части туши, поэтому нужно быть более внимательными при выборе мяса. Мясо на ощупь должно быть мягким и легко продавливаться пальцем перпендикулярно волокнам, иметь достаточную мраморность (жировую прослойку) для сочности и мягкости. И никогда не бойтесь жира на кусках шашлыка, он вам очень необходим! Тем более, от хорошего жара он растает, и его практически не должно остаться на шашлыке.

На 3 кг готового шашлыка вам понадобится:

антрекот, вырезка, биток, орешек, который расположен в задней ноге – всего мяса должно быть 4 кг

лук белый репчатый – 2 кг

помидор красный – 2 кг

паприка

соль

кориандр

чёрный молотый перец

кинза свежая – 0,1 кг

базилик – 0,1 кг

тимьян свежий – 0,1 кг

оливковое масло – 0,3 кг

Рецепты приготовления и принцип маринования очень похожи с моим фирменным свиным шашлыком. Но обратите внимание, что тут присутствует большое количество лука и помидора, ведь кислота, содержащаяся в этих овощах, нужна для размягчения мяса. Для говяжьего шашлыка вам понадобится больше времени для прожарки. Но если же прожарка будет медиум – это не страшно, так как мясо будет более сочным и вкусным!

Масло в маринаде нужно для того, чтобы все специи лучше пропитали мясо, и для корочки.

Способ приготовления:

Мясо нужно нарезать кубиками. Все вышеперечисленные продукты необходимо покрошить и сделать маринад. Мясо нужно поставить мариноваться на одну ночь.

Шашлык из баранины с помидорами и чесноком

Если быть откровенным, то баранина – достаточно специфическое мясо. И мне, как продавцу, нужны большие усилия для того, чтобы убедить покупателя добавить в рацион хорошую баранину, рассказывая, насколько это полезное мясо. Но я уверен, что среди читателей STB.UA есть любители баранины или люди, которые мне доверяют. Будьте уверены, что приготовив строго по рецепту, вы порадуете свою семью или гостей вкусным блюдом.

Для шашлыка из баранины вам подойдет любая мякоть со всей туши. Мясо нужно порезать некрупными кусочками и приготовить смесь для маринада.

Для маринада вам понадобится:

соль

смесь перцев

оливковое масло

тмин молотый

паприка

помидоры

лук репчатый красный

чеснок

кинза

базилик

петрушка

Все пропорции можете брать по аналогии говяжьего шашлыка, принцип маринования и жарки тоже. Главное – не жалейте помидоры, а для насыщенности вкуса можете добавить немного белого сухого вина!

Приятного аппетита!

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