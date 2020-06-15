Главный герой 9-го сезона романтического проекта «Холостяк» — Никита Добрынин — поделился главными секретами успешных отношений. 20 мая 2020 года теле- и радиоведущий и его избранница Даша Квиткова поженились. А украинский проект стал третьим из 29 стран, адаптирующих формат «Холостяк», сложившаяся пара которого стала мужем и женой! Никита Добрынин поделился главными факторами, которые влияют на построение успешных отношений. Больше — в материале.

«Найти вторую половину не так сложно. Построить здоровые отношения — вот эта задача точно не из легких», — отмечает теле- и радиоведущий.

Согласно мнению Никиты, существуют несколько важных аспектов взаимоотношений двух людей, которые способны сделать их счастливыми и легкими.

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Открыто высказывать свое мнение

Я не верю, что есть пары, которые никогда не ссорятся. Если два человека действительно ценят и любят друг друга, они не побоятся выразить свою точку зрения по поводу любой ситуации.

Стараться улучшать ваш интим

Здоровые отношения — это когда ты думаешь не только о своем комфорте, но и о комфорте своего партнера. Если можешь открыто поговорить о том, что тебя не устраивает в сексе или что нравится, могу тебя поздравить: с отношениями все ок.

Не стесняться друг друга

Я не про то, что ты можешь выставлять сотни голых фото с партнером в инста. Есть более важные моменты: например, знакомство своей половины с твоими друзьями, родителями, если ваши отношения длятся уже достаточно долго.

Знать о прошлом друг друга, но не пытаться припомнить его в удобной ситуации

Хорошо, когда ты знаешь о том, сколько у каждого из вас было бывших, каким было ваше детство, какие события повлияли на вашу жизнь. Кайф, если у вас нет друг от друга секретов. Поддерживайте друг друга. Пусть даже начинания твоей девушки кажутся тебе несерьезными или неинтересными (только тебе) — постарайся оказать любимому человеку поддержку. Это суперважно.

Строить совместные планы

Никто не заставляет тебя уже сейчас клясться в вечной любви и планировать, сколько у вас будет детей после свадьбы. Но хотя бы на ближайшее будущее планы должны быть: куда вы поедете летом, где проведете выходные или чем будете заниматься сегодня вечером.

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