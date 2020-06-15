Никита Алимов о том, ушел ли он из ресторана Владимира Ярославского и начал ли работать с Эктором

Талантливый и креативный Никита Алимов стал любимчиком жюри на «МастерШеф. Профессионалы»-2. Он сумел не только влюбить в себя наставников и телезрителей, но и добраться до десятки лучших. Что же почувствовал Никита после ухода из проекта и что ему сказал после участия в шоу босс Владимир Ярославский? Узнайте прямо сейчас!

Что вы почувствовали, когда покидали кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2?

В первую очередь, я ощутил эффект неожиданности. Я очень хотел пройти дальше! Меня постоянно мучал вопрос: как так ― на конкурсе с профессионалами мне досталась микроволновка, с которой я никогда не работал. Это для меня была судьбоносная битва!

Оправдались ли ваши ожидания от участия в кулинарном шоу?

Да, у меня полностью поменялась картинка! Ведь когда ты находишься на диване, по ту сторону экрана, тебе кажется, будто люди пришли подурачиться, и ты бы смог сделать намного лучше. А потом ты попадаешь туда и понимаешь, что отсутствует полностью какой-либо сценарий, есть крутые ребята рядом с тобой, и дальше идет только творчество и искусство. Мне это очень понравилось! Крутые были участники!

А как повлияло на вашу жизнь участие в «МастерШеф. Профессионалы»-2?

Пока что это сложно оценить, нужно еще немного времени подождать, но узнаваемость есть, конечно! Очень приятно, что появились контакты, с которыми ты можешь поработать. Можешь общаться с ребятами с других регионов и узнавать их рецептуры, кухни.

Кого вы поддерживали после своего ухода? С кем из участников до сих пор общаетесь?

В первую очередь, мы созваниваемся с Женей и общаемся с Владом Ермаковым.

Пойдете ли вы на «МастерШеф. Профессионалы»-3?

Нет, на следующий сезон я точно не пойду! Я считаю, что это нечестно и несправедливо. Ты получаешь преимущество перед другими участниками.

Эктор пригласил вас работать в свой ресторан. Вы приняли его предложение?

Я поговорил об этом с шефом, а он сказал: «Иди работай, там какой-то заказ стоит!». Поэтому я еще продолжаю работать в ресторане Владимира Ярославского.

Что сказал Владимир Ярославский после вашего ухода?

Когда я пришел на работу, он сказал, что приготовил для меня подарок, и мне скоро доставят микроволновку (Смеется. ― Прим. ред.).

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