Гороскоп на 16 июня 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит позаботиться о своих финансах, а у кого появятся прекрасные возможности повысить свою квалификацию и статус? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день для начала новых проектов. Однако звезды советуют оценивать себя адекватно и критично.

Телец

Вполне нормальный день, который не пророчит особых изменений. Постарайтесь побольше времени проводить с детьми или близкими друзьями.

Близнецы

Прекрасный день. Вам необходимо завершить важный проект. У вас все получится. Не волнуйтесь. Главное — верить в свои силы.

Рак

Возможно, вам удастся улучшить свое финансовое положение. Могут открыться новые перспективы. Однако не стоит вкладывать в новый проект все свои сбережения.

Лев

Вам стоит закончить все дела, связанные с документами. Откладывать больше возможности нет. Соберитесь с силами и сделайте это.

Дева

Есть небольшой риск перестараться на работе. Попробуйте быть более пассивными. Только в меру, иначе начальство может подумать, что вы метите на его место.

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Весы

Посвятите день своей второй половинке. Вам нужно устроит романтическое свидание, ведь ваши чувства подостыли. Но не печальтесь, все еще можно вернуть.

Скорпион

Немного опасный день, который будет полон конфликтов и неприятностей. Вам может показаться, что коллеги хотят от вас избавиться. Не принимайте поспешных решений.

Стрелец

Обратите внимание на свое здоровье. Нет, у вас, скорее всего, нет коронавируса. Однако это не значит, что можно забыть о маске. Помните о дистанции и о средствах защиты.

Козерог

Есть небольшая вероятность финансовых потерь. Поэтому будьте предельно внимательны и не совершайте поспешных покупок.

Водолей

Хороший день. Вам могут предложить повышение или новые условия работы. Это прекрасно. Постарайтесь зарекомендовать себя наилучшим образом.

Рыбы

Проявите бдительность. Откажитесь от крупных покупок и командировок. Поберегите деньги. Они могут вам понадобиться.

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