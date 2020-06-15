Бананы в беконе с сырными шариками: рецепт от Вадима Бжезинского
15.06.2020
На карантине, как никогда, хочется побаловать себя всякими вкусностями. Участник «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский рассказал, как приготовить вкуснейшее лакомство ― бананы в беконе с сырными шариками ― в домашних условиях. Подробнее ― в материале!
Ингредиенты:
- Банан – 1 шт.
- Бекон (сырокопч.) ― 3 слайса
- Бальзамический уксус ― 1 ст. л.
- Соевый соус ― 1 ст. л.
- Сахар белый ― 3 ч. л.
- Сливочное масло ― 20 г
- Лимон (сок) ― 1 шт.
- Креветки ― 3 шт.
- Яблочный сидр ― 50 мл
- Мука (пшеничная) ― 1 ст. л.
- Кокосовая стружка ― 1 ст. л.
- Масло для фритюра
- Сыр «Дорблю» ― 20 г
- Сыр «Филадельфия» ― 50 г
- Бренди ― 0,5 ч. л.
- Фисташка ― 2 ст. л.
- Персики (консервированные) ― 100 г
Способ приготовления:
- Очищаем бананы от кожуры и режем на 3 одинаковые части (3―4 см), сбрызгиваем соком лимона (0,5 шт.), чтобы бананы не потемнели.
- Обматываем кусочки бананов беконом.
- Обжариваем до золотистой корочки на сливочном масле. Добавляем соевый соус, бальзамический уксус и сахар. Карамелизируем 1 мин.
- В отдельной ёмкости делаем кляр: сидр + мука.
- Очищаем креветки, окунаем в кляр, затем в кокосовую стружку. После чего обжариваем до золотистого цвета во фритюре.
- Креветки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира.
- Смешиваем сыр: «Дорблю» + «Филадельфия». Добавляем бренди и из полученной смеси формируем шарики диаметром ~ 3 см.
- Шарики обваливаем в дробленной фисташке.
- Берём персики, добавляем сахар и и лимонный сок (0,5 шт.). Перебиваем всё блендером до однородности.
- Выкладываем всё на тарелку, сырные шарики поливаем персиковым соусом и кушаем.
⠀Приятного аппетита!
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+