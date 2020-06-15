Бананы в беконе с сырными шариками: рецепт от Вадима Бжезинского

На карантине, как никогда, хочется побаловать себя всякими вкусностями. Участник «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинский рассказал, как приготовить вкуснейшее лакомство ― бананы в беконе с сырными шариками ― в домашних условиях. Подробнее ― в материале!

Ингредиенты:

Банан – 1 шт.

Бекон (сырокопч.) ― 3 слайса

Бальзамический уксус ― 1 ст. л.

Соевый соус ― 1 ст. л.

Сахар белый ― 3 ч. л.

Сливочное масло ― 20 г

Лимон (сок) ― 1 шт.

Креветки ― 3 шт.

Яблочный сидр ― 50 мл

Мука (пшеничная) ― 1 ст. л.

Кокосовая стружка ― 1 ст. л.

Масло для фритюра

Сыр « Дорблю » ― 20 г

Сыр « Филадельфия » ― 50 г

Бренди ― 0,5 ч. л.

Фисташка ― 2 ст. л.

Персики (консервированные) ― 100 г

Способ приготовления:

Очищаем бананы от кожуры и режем на 3 одинаковые части (3―4 см), сбрызгиваем соком лимона (0,5 шт.), чтобы бананы не потемнели. Обматываем кусочки бананов беконом. Обжариваем до золотистой корочки на сливочном масле. Добавляем соевый соус, бальзамический уксус и сахар. Карамелизируем 1 мин. В отдельной ёмкости делаем кляр: сидр + мука. Очищаем креветки, окунаем в кляр, затем в кокосовую стружку. После чего обжариваем до золотистого цвета во фритюре. Креветки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Смешиваем сыр: « Дорблю » + « Филадельфия » . Добавляем бренди и из полученной смеси формируем шарики диаметром ~ 3 см. Шарики обваливаем в дробленной фисташке. Берём персики, добавляем сахар и и лимонный сок (0,5 шт.). Перебиваем всё блендером до однородности. Выкладываем всё на тарелку, сырные шарики поливаем персиковым соусом и кушаем.

⠀Приятного аппетита!

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