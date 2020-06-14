Середина лета, и не будет лишним разобраться, как правильно ее начать и завершить. Кому стоит уделить время любимым, а кому — работе? Узнайте больше в гороскопе на неделю с 15 по 21 июня 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вы оpиeнтиpoвaны больше нa внутpeнний миp, чeм нa внeшний. Вам тpeбуeтcя бoльшe вpeмeни, чтoбы вce oбдумaть и усвоить инфopмaцию. Тратите много времени, анализируя все то, что чувствуете, возникает необходимость искать разные пути, чтобы найти подход к другим людям. Могут возникать сложности во взаимоотношениях с ближним окружением, с братьями и сестрами.

Телец

Неделя трансформации и преобразований в партнерстве. Вы заново даете оценку тем отношениям, в которых вы состоите, и тем вещам, которые какое-то время представляли для вас большую ценность. Появляется много хлопот в сфере финансов. Ссуды, кредиты, выплаты по депозитам, вопросы бизнеса, завязанного на общем капитале, приносят много волнений и хлопот.

Близнецы

Дела по работе решаются медленно, но не стоит переживать по поводу отсутствия прогресса. Пусть все идет своим чередом, не стоит форсировать события, не начинайте новых дел, но будьте внимательны к мелочам. Спокойно заканчивайте старые дела и смотрите в будущее с уверенностью. Опирайтесь на партнеров – в хорошей компании вы быстро придете к успеху.

Рак

Изменяется ваш привычный распорядок дня, могут измениться обязанности на работе, отношения с начальством или подчиненными, возникнуть дело или занятие, требующее особого внимания к деталям, сосредоточенности. Увеличивается вероятность допустить ошибки в делах или взаимоотношениях, что может нанесли ущерб вашей финансовой сфере.

Лев

Возможно начало нового творческого проекта, наилучшим образом сможете проявить свою индивидуальность и получите оценку окружающих. Вероятно, придется проводить много времени с детьми или будет много работы, связанной со школьниками и подростками.

Дева

В течение следующей недели что-то приблизится к завершению. Неделя перемен, которые могут коснуться рабочего коллектива. Возможно, кто-то из ваших близких родственников поменяет статус, и это событие значительно повлияет на всю семью.

Весы

Актуализируются вопросы образования, вы можете поменять направление либо возобновить обучение, если по каким-то причинам вынуждены были приостановить обучающий процесс. Курсы повышения квалификации, взаимоотношения с иностранными партнерами, а также необходимость решить некоторые юридические вопросы принесут дополнительные волнения.

Скорпион

Ваши таланты и способности востребованы, что способствует улучшению финансового состояния в результате выгодного партнерства с теми людьми, которых знаете уже давно. Меняется уровень, способы или сфера заработка. А возможно, вы, наконец, купите ту самую заветную вещь, на которую так долго копили.

Стрелец

Могут возобновиться и сложиться взаимовыгодные отношения с давними партнерами. Этот период благоприятен для разрешения давних споров, события прошлого напоминают о себе. Возникает необходимость анализировать причинно-следственные связи в формировании текущих ситуаций.

Козерог

Ваше внимание может быть сосредоточено на творчестве, вопросах, связанных с зарубежьем и иностранцами, активизируются вопросы трудовой дея­тельности. Какие-то тайны откроются, что-то прояснится и, наконец, обретет четкие рамки, определится. Появляется возможность справиться со скрытыми проблемами, позаботиться о незавершенных делах.

Водолей

Водолеи – искатели истины, можете тратить много времени на бесплодные поиски, что приводит к разочарованиям. Иногда удивляете окружающих своими нереалистичными планами, из-за чего можете испытывать трудности в налаживании отношений с другими людьми, особенно в рабочих ситуациях.

Рыбы

Активизируется все, что имеет отношение к карьере, репутации и вашему положению в обществе. Повышается вероятность поступить на новое место работы, получить нового начальника, перейти в другой отдел или возобновить давний проект.

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