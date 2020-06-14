Гороскоп на 15 июня 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в понедельник. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 15 июня от экстрасенсов СТБ.

Овен

Сегодня вам может быть трудно настроиться на работу – возможно, из-за прошедших выходных или просто настроение будет несоответствующее. Однако поработать все же стоит, потому что сейчас неподходящее время для лени.

Телец

Будьте осторожными с деньгами, особенно когда отправляетесь на шоппинг. Вероятные необдуманные траты могут вас огорчить.

Близнецы

Близнецам можно смело браться за налаживание контактов, договоренностей, укрепление тылов – этим делам сегодня будет сопутствовать удача и они принесут положительные плоды.

Рак

Сегодня Ракам может прийти в голову очень дельная мысль, которая в будущем поспособствует вашему финансовому благополучию. Вы сможете воплотить свои замыслы в жизнь благодаря пониманию мотивов других и вашей интуиции.

Лев

Период благоприятен как для работы, так и для амурных дел и расслабления. Однако сейчас рассчитывайте только на себя. Такая исходная позиция может заметно улучшить ваше положение.

Дева

Деньги старайтесь беречь: расточительство – это последнее, что вам сейчас нужно. А вот сил на дела не жалейте – вложенный труд воздастся сторицей.

Весы

Внимательно продумайте свои желания и начинайте составлять пошаговый план действий, ведь иначе хаос может не дать вам реализовать задуманное.

Скорпион

День идеально подходит для прогулки на свежем воздухе, особенно возле водоема. Живительный заряд сил гарантирован.

Стрелец

Хорошо будут даваться дела, связанные с учебой и искусством, ведь нынче расположение звезд благоприятно для любой работы, направленной на творчество и обучение.

Козерог

Помните, что дисциплина приносит пользу до тех пор, пока не превращается в тиранию. Внимательно присмотритесь, не впадаете ли в крайности – сейчас самое время их побороть и дать себе и другим немного свободы.

Водолей

Водолеям сегодня стоит помнить, что жизнь – это череда неизбежных перемен. Если что-нибудь в этот день нарушит привычную вам рутину, не паникуйте и не суетитесь, а лучше подумайте, как вы можете адаптироваться к ситуации и извлечь выгоду из нее.

Рыбы

День будет благоприятным для нетяжелой работы, переездов на новое место и встреч с друзьями. Тем, кто собрался в спортзал, рекомендуют не переутомляться.

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