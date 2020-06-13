Сегодня в эфире телеканала СТБ мы увидели интригующий 16 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2. На прошлой неделе участники были в роли рестораторов «1 euro bar». Но чем удивлял 16 выпуск? Узнайте уже сейчас в нашем материале.

16 выпуск начался с третьего конкурса. Участников шоу разбудили в 5 утра и увезли в супермаркет! Их ждала большая закупка. Но прежде чем услышать правила, они поделились на команды. Капитаном синих стал Давид, а красных – Виктор. Участники были в роли рестораторов «1 euro bar» (заведение, где все блюда в меню стоят 1 евро). Им нужно было продумать меню заведения в моноформате, количество позиций – на их усмотрение.

Для проверки бизнес-идей команд на прочность на проект приехали гости – участники предыдущих сезонов «МастерШеф». Они покупали блюда команд за собственные деньги. У каждой команды была своя точка выдачи. После дегустации члены жюри должны подсчитать прибыль. И та команда, которая заработает больше, победит! Но кто же собрал больше всего денег? И какая выходка команды красных разозлила Эктора?

Один из участников шоу додумался продавать воздух с «МастерШеф». Именно из-за этого рассердился судья Эктор Хименес-Браво. В итоге, команда синих заработала 2660 гривен, а красные – 3510. Но за то, что именно Никита придумал эти рынковые махинации, Эктор вручил ему черный фартук..

На следующий день красных сразу отправили на балкон. А синие начали выбирать самого слабого участника команды. Больше всего голосов набрал кондитер Ефим, поэтому именно ему судьи вручили черный фартук.

Для следующего конкурса участники поделились на команды. Витя, как победивший капитан, выбрал себе двух соперников – Ефима и Юлю. Новое испытание ― об искусстве. А помочь донести суть задания судьи попросили художников, которые творят в разных стилях.

Первое полотно было написано в стиле поп-арт, второе ― в стиле сюрреализм а третье – кубизм. Задача участников ― не повторить то, что изображено на мольбертах, а создать свой собственный шедевр. Но такой, который будет подходить под выбранный стиль искусства. Картины капитаны команд выбирали при помощи жеребьевки. Так, Юлии попался поп-арт, Виктору ― сюрреализм, а Ефиму ― кубизм.

В этом конкурсе победить могла только одна команда, а две остальные проиграют. На работу дали полтора часа. В итоге, победили красные. Капитаны команд выбрали по одному участнику, которым достанутся черные фартуки. В этот раз Юля сама на себя надела фартук. А вот из команды желтых Ефим надел фартук на Эдика.

На битву черных жюри подготовило конкурс микроволновок. Задание участников – приготовить изысканное блюдо только при помощи микроволновой печи. Но кто же покинул кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2: Никита или Эдик?

В этот раз вкусовые качества блюда спасли Эдика, а Никита навсегда покинул кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 .

Не пропустите 17 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 20 июня в 19:00 на телеканале СТБ!

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