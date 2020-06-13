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Кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 16 выпуске от 13.06.2020

13.06.2020

В 16 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 мы увидели два нереально интересных испытания. Кто-то одержал победу, а кто-то потерпел поражение. Что ждет кулинаров на битве черных? Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 16 выпуске, уже сейчас. 

В 16 выпуске кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 покинул Никита Алимов! 

На битву черных жюри подготовило конкурс микроволновок. Задание участников –  приготовить изысканное блюдо только при помощи микроволновой печи. С этим заданием хуже всех справились Никита и Эдик.

Но в этот раз вкусовые качества блюда спасли Эдика, а Никита Алимов навсегда покинул кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 . 

Смотрите полный 16 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 онлайн на сайте телеканала СТБ! 

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