Гороскоп на 14 июня 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в воскресенье. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 14 июня от экстрасенсов СТБ.

Овен

День будет благоприятным для осуществления финансовых операций, заключения сделок и договоренностей. Также период благоприятен для обучения и творчества. Любые начинания в этот день получат дополнительную энергетическую подпитку.

Телец

Тельцам сегодня стоит с особой тщательностью усмирять злость и скупость. В противном случае вы рискуете потерять прекрасную возможность впустить немного свежего воздуха в свою жизнь.

Близнецы

Постарайтесь громко не плакаться о том, как вы хотите в отпуск. Так вы только еще ухудшите свое настроение и потеряете драгоценное время. Сейчас Близнецам лучше взяться за работу.

Рак

Сегодня не исключены приятные знакомства, в том числе и романтические. Вам в этот день будет присущ особый шарм. Ближе к вечеру может появиться непреодолимое желание провести время с комфортом. По возможности отправляйтесь на прогулку, полакомьтесь вкусным ужином.

Лев

Львам в воскресенье нужно поработать и начать изучать что-нибудь новое. И не выходите на улицу – лучше этот день провести дома.

Дева

Сегодня для Дев будет идеальное время, чтобы начать борьбу с вредными привычками. Также день хорош для оздоровления – можно устроить голодание (если нет противопоказаний врача) или разгрузочный день.

Весы

Если вы хотите достичь чего-нибудь нового в жизни, того, чего у вас еще не было, вам придется идти на радикальные шаги и забыть о комфорте. Просто завернуть старые привычки в новую обертку не получится – придется меняться.

Скорпион

Из сложных ситуаций вам будет удаваться выйти с высоко поднятой головой – удача будет помогать справляться с ними и улаживать мелкие конфликты.

Стрелец

На Стрельцов сегодня может навалится лавина работы, к которой прибавится еще и немало домашних дел. Пишите список и по пунктам выполняйте запланированное.

Козерог

Дома у Козерогов сегодня все будет идти по налаженной схеме – особых неприятностей или больших сюрпризов ожидать не стоит. Общение с семьей пройдет в дружелюбном русле.

Водолей

У Водолеев сегодня очень благоприятный день для визитов к косметологам, стоматологам или врачам. Если должны попасть на прием к специалисту, то не медлите.

Рыбы

Выполненные сегодня дела принесут немало радости и удовольствия, но будьте внимательны и сумейте вовремя спрятать кошелек, чтобы на радостях не потратить слишком много денег.

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