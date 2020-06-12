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В 16 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 шефы будут готовить блюда по картинам

12.06.2020

В 16 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 зрители увидят продолжение непростой кулинарной головоломки, с которой справятся далеко не все! Кроме этого, участники «МастерШеф. Профессионалы» окунутся в мир искусства, и им придется создать свой собственный шедевр. Но с какими трудностями столкнутся профессионалы? Узнаем в новом выпуске.

Смотрите в 16 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:

  • Кто из-за собственных махинаций получит черный фартук?
  • Кто пойдет на хитрость и не на шутку рассердит Эктора?
  • Кто из шефов навсегда покинет кухню проекта? 

Video: В 16 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 шефы будут готовить блюда по картинам

13 июня 2020 смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 2 - 15 выпуск. Смотреть онлайн анонс программы Мастер Шеф Профессионалы 2020 выпуск 16 (эфир от 30.05.2020) 13.06.2020

Не пропустите 16 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 13 июня, в 19:00 на телеканале СТБ и онлайн на официальном сайте STB.UA!

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