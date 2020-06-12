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«Неймовірна правда про зірок»: чем заинтересуют 21 и 22 выпуски от 13.06.2020

12.06.2020

13 июня в 9:30 в эфир телеканала СТБ выйдут 21 и 22 выпуски любимого шоу о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок». Ведущие проекта Надежда Матвеева и Григорий Решетник расскажут о том, с какими пагубными зависимостями пришлось столкнуться знаменитостям и кто из звездных детей повторил судьбу своих родителей. Подробнее читайте в материале.

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В 21 и 22 выпусках проекта «Неймовірна правда про зірок» вы узнаете:

  • С какими пагубными привычками и зависимостями пришлось столкнуться знаменитым людям и как это повлияло на их детей? Невероятные истории о Дане Борисовой, Роберте Дауни-младшем, Анджелине Джоли и Уитни Хьюстон.
  • Кто из знаменитостей повторил судьбу своих родителей? Откровения Хулио и Энрике Иглесиасов 

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