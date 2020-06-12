«Наречена для тата»-3: первый серьезный скандал на проекте
12.06.2020
Сегодня, 12 июня, в эфир телеканала СТБ выйдет 2 выпуск романтического реалити «Наречена для тата». Зрители познакомятся с еще одной парой: экстравагантным и сильным Игорем и нежной Инной. Но самым интригующим будет развитие отношений между Юлией и Романом, а также между Веней и Анастасией. Все это и многое другое ждет зрителей уже в этом выпуске! Детальнее читайте в материале.
Второй выпуск романтического проекта «Наречена для тата» будет весьма неожиданным: скандал, знакомство с возможной будущей свекровью и близкими друзьями. Какие откровенные признания сделают участники?
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Во 2 выпуске проекта вы узнаете:
- Сможет ли Карина Белая найти общий язык с маленьким сыном своего избранника?
- Как пройдет встреча мамы Артема с Кариной?
- Какое впечатление произведет Юлия на друзей Романа?
- Придет ли Роман на свидание с Юлией?
- Какой скандал произойдет между Веней и Анастасией и смогут ли молодые люди его решить?
- Как пройдет первая встреча между новой парой проекта — Игорем Бубновым и Инной Волошко?
Video: «Наречена для тата»-3: первый серьезный скандал на проекте
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