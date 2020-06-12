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«Наречена для тата»-3: первый серьезный скандал на проекте

12.06.2020

Сегодня, 12 июня, в эфир телеканала СТБ выйдет 2 выпуск романтического реалити «Наречена для тата». Зрители познакомятся с еще одной парой: экстравагантным и сильным Игорем и нежной Инной. Но самым интригующим будет развитие отношений между Юлией и Романом, а также между Веней и Анастасией. Все это и многое другое ждет зрителей уже в этом выпуске! Детальнее читайте в материале.

ндт

Второй выпуск романтического проекта «Наречена для тата» будет весьма неожиданным: скандал, знакомство с возможной будущей свекровью и близкими друзьями. Какие откровенные признания сделают участники? 

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Во 2 выпуске проекта вы узнаете:

  • Сможет ли Карина Белая найти общий язык с маленьким сыном своего избранника?
  • Как пройдет встреча мамы Артема с Кариной?
  • Какое впечатление произведет Юлия на друзей Романа?
  • Придет ли Роман на свидание с Юлией?
  • Какой скандал произойдет между Веней и Анастасией и смогут ли молодые люди его решить?
  • Как пройдет первая встреча между новой парой проекта — Игорем Бубновым и Инной Волошко?

Video: «Наречена для тата»-3: первый серьезный скандал на проекте

Наречена для тата 2 выпуск 3 сезон: первый серьезный скандал на проекте. Что случилось между одной из пар?

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