Сегодня, 12 июня, в эфир телеканала СТБ выйдет 2 выпуск романтического реалити «Наречена для тата». Зрители познакомятся с еще одной парой: экстравагантным и сильным Игорем и нежной Инной. Но самым интригующим будет развитие отношений между Юлией и Романом, а также между Веней и Анастасией. Все это и многое другое ждет зрителей уже в этом выпуске! Детальнее читайте в материале.

Второй выпуск романтического проекта «Наречена для тата» будет весьма неожиданным: скандал, знакомство с возможной будущей свекровью и близкими друзьями. Какие откровенные признания сделают участники?

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Во 2 выпуске проекта вы узнаете:

Сможет ли Карина Белая найти общий язык с маленьким сыном своего избранника?

Как пройдет встреча мамы Артема с Кариной?

Какое впечатление произведет Юлия на друзей Романа?

Придет ли Роман на свидание с Юлией?

Какой скандал произойдет между Веней и Анастасией и смогут ли молодые люди его решить?

Как пройдет первая встреча между новой парой проекта — Игорем Бубновым и Инной Волошко?

Video: «Наречена для тата»-3: первый серьезный скандал на проекте Наречена для тата 2 выпуск 3 сезон: первый серьезный скандал на проекте. Что случилось между одной из пар?

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