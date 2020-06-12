Гороскоп на 13 июня 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в субботу. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 13 июня от экстрасенсов СТБ.

Овен

Для Овнов настало благоприятное время, чтобы заключать договоры и союзы. Договоренностей сейчас достичь относительно легко, и их надежность будет оставаться высокой.

Телец

В этот день жизнь может затянуть Тельцов в мощный водоворот – много дел, планов, встреч. Включайте самые высокие мощности и принимайтесь за работу. Если не будете лениться, вложенные усилия вернутся сторицей, и уже вскоре вы будете наслаждаться прекрасным результатом.

Близнецы

Сейчас у Близнецов благоприятное время для решения быстрых и энергичных дел. Впрочем старайтесь браться за работу, которая не требует особой концентрации внимания и больших затрат.

Рак

Финансовые вопросы желательно решить в первой половине дня, ближе к вечеру шансы допустить ошибку будут расти.

Лев

Львам в субботу нужно хорошенько отдохнуть. Отложите все дела на воскресенье, дайте себе немного свободы!

Дева

Спокойствие и уверенность в себе сегодня помогут вам избегать споров и не встревать в конфликты. Критическим замечаниям со стороны большого значения не придавайте и прежде всего руководствуйтесь здравым смыслом.

Весы

В делах вас сегодня ждет удача. Возможно, будет непросто сосредоточиться, но при условии, что вы все хорошо продумаете, трудностей не возникнет.

Скорпион

Сегодня ваша помощь может понадобиться близким вам людям – беритесь за это дело без сомнений. На конфликты не идите, в споры тоже встревать не стоит, а тем более забудьте о провокациях. Лучше молча помогите.

Стрелец

Вероятно, вам будет трудно усидеть на месте – воспользуйтесь этой бурей энергии и направьте ее в конструктивное русло. Займитесь собственным здоровьем, возможно, именно сейчас время подумать о спорте.

Козерог

Сегодня обстоятельства будут складываться для Козерогов наилучшим образом – и личные, и деловые партнеры будут проявлять понимание и не препятствовать вам воплощать задуманное.

Водолей

Водолеев в субботу будет подстерегать финансовый успех – вероятно, доход принесет работа, к которой вы приложились еще давнее. Также высоки шансы повышений на работе и добавок к зарплате.

Рыбы

Хороший день для занятий спортом и постановки перед собой новых целей. Если вы уже давно планировали, но никак не могли взяться за активный образ жизни, – сейчас самое время это сделать.

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