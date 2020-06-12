Анастасия Томина: Благодаря проекту «Наречена для тата» я поняла, каких людей нужно избегать

12 июня на проекте «Наречена для тата»-3 между Анастасией Томиной и Евгением Рыжковым произошла большая ссора. Из-за непонимания и нежелания пойти навстречу друг другу пара рассталась уже на второй день проекта. Девушка не стала терпеть пренебрежительного отношения к себе и решила уехать. Редакция сайта STВ.UA взяла эксклюзивное интервью у Анастасии. О том, изменил ли ее проект и что она думает о Евгении Рыжкове, читайте в нашем материале.

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Какое первое впечатление на вас произвел Евгений?

В принципе, когда я только его увидела, то немного выдохнула: он высокий. У меня претензий не было. Симпатичный нормальный мужчина. Но что касается общения, то вот тут у нас возникли большие проблемы, ведь нормально говорить с ним у меня не получалось. Он был неадекватен.

Сколько вы были вместе на проекте?

Два дня.

После того, что произошло, жалеете ли вы, что приняли участие в реалити?

Конечно же, нет. Это очень большой опыт. Благодаря проекту я поняла, каких людей нужно отсеивать. Я теперь точно знаю, с каким типом мужчин никогда не буду общаться.

Как вы думаете, почему Веня подал заявку на участие в проекте?

Насколько я знаю, в личной жизни Вени происходит настоящая «Санта-Барбара». Возможно, он таким образом хотел вернуть свою бывшую жену. Одним словом, это очень сложная история и я не хочу в это углубляться.

Изменились ли вы после проекта?

Да, конечно, я изменилась. Кардинально. Я стала больше понимать людей, характер человека. Когда я впервые увидела Женю, сначала пыталась понять, почему он так себя ведет. Сейчас я просто поняла, что он был неадекватный. Таких людей называют энергетическими вампирами. Он постоянно говорил мне одну и ту же фразу: «Ну что, я тебя стрессил?». Мне кажется, ему нравится выводить людей из зоны комфорта.

После проекта вера в любовь осталась?

Конечно. Я хочу встретить надежного мужчину. Мне важно, чтобы мой избранник умел дарить нежность. Честно говоря, для меня идеал мужчины – это мой отец, и я хочу такого же мужчину видеть рядом с собой.

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