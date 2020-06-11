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«Позднее раскаяние»: что произойдет в 15 и 16 сериях (анонс)

11.06.2020

Сегодня в 22:55 на телеканале СТБ выйдут 15 и 16 серии мелодрамы «Позднее раскаяние» (Film.UA) от известного украинского режиссера Оксаны Байрак. С понедельника по четверг зрители будут следить за судьбами одноклассников Киры и Сережи, которым предстоит пройти множество жизненных испытаний. Но что же произойдет в 15 и 16 сериях фильма «Позднее раскаяние»? 

Анна рассказывает Миле, что Сережа сегодня утром на вокзале видел Киру. Мила расспрашивает, на каком именно, и затем отправляется туда. Только вот дочери там нет. За определенную цену она выпытывает у Кириных коллег ее домашний адрес и едет к ней…

 Анна с Егором и Константин с Ольгой отмечают юбилеи свадьбы в одном заведении. Тут, пожалуй, случается самое неожиданное, что могло произойти: Костя и Соня видят друг друга и практически с первого взгляда влюбляются. Ольга предлагает Костику пригласить девушку на танец…

Режиссер: Оксана Байрак

Производство: Film.UA, 2013 год

В ролях: Анна Синякина, Анастасия Ричи, Артем Крестников, Алексей Барбинов, Регина Мянник, Олег Масленников-Войтов, Максим Дрозд, Наталия Васько, Сергей Калантай, Яна Глущенко, Игорь Верник, Дарья Волга, Римма Зюбина и др.

Video: «Позднее раскаяние»: что произойдет в 15 и 16 сериях (анонс)

Сериал Позднее раскаяние - 15 и 16 серии на сайте СТБ уже 11. 06.2020 . О чем сюжет 15 и 16 серии фильма Позднее раскаяние читайте в анонсе

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