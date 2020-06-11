Гороскоп на 12 июня 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в пятницу. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 12 июня от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вероятно, вам придется пересмотреть свой бюджет. Некоторым Овнам сегодня представится возможность взяться за дополнительную работу. Это поможет сбалансировать ваше финансовое положение.

Телец

В амурных делах Тельцов будет царить полный штиль. Тех, у кого есть пара, ждут гармоничные отношения с любимым человеком.

Близнецы

Отношения с родными и друзьями будут складываться удачно. Тем Близнецам, которым от природы присуща излишняя упертость, сегодня удастся легче воспринимать действительность и идти на компромиссы.

Рак

Принятые сегодня решения, вероятно, вы скоро захотите пересмотреть. Однако в целом день хорош для закладки фундамента новых дел и знакомств. Только остерегайтесь людных мест. Коронавирус не дремлет!

Лев

Благоприятный день для решения бюрократических вопросов. Сегодня можно смело браться за важную работу. Также не стоит бояться смелых идей – есть высокие шансы заручиться поддержкой.

Дева

Девам сейчас крайне важно не допускать нервных перегрузок. Стоит прислушаться к своим чувствам, чтобы сохранить душевное равновесие.

Весы

Сегодня для Весов день пройдет удачно, если увлечься умственной деятельностью и взяться за завершение любимых дел. День будет благоприятным и для реализации финансовых планов.

Скорпион

Скорпионам стоит проявить заботу и внимание к своей семье, выслушать потребности ваших близких и пойти на уступки. Особенно это актуально для тех представителей знака, которым присуще изрядное упрямство.

Стрелец

Удачный день для походов за покупками, особенно за товарами, необходимыми для дома. Если есть желание, можете смело браться за изменение интерьера.

Козерог

Козерогам астрологи рекомендуют взяться за планирование следующей недели или хотя бы грядущих выходных. Вложенные в эту сферу силы дадут ощутимый результат очень скоро.

Водолей

Успехи сегодня ожидают тех представителей знака, кто займется своим здоровьем и уделит хоть немного времени физическим нагрузкам.

Рыбы

Рыбы сегодня могут сделать больше, чем было запланировано. Такой ход событий придаст вам много положительной энергии.

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