Проект, основанный на реальных событиях, продолжает удивлять новыми сериями. Сериал «Слепая» поведает новые истории героев, которые столкнулись с необъяснимыми событиями. Однако бабушка Люба знает каждую причину их возникновения. Сразу четыре премьерных серии смотрите в пятницу, 12 июня, на телеканале СТБ!

В 51 серии сериала «Слепая» Тарас и Елена неожиданно нашли сумку с деньгами, и парень уговорил ее забрать их. Но с того самого дня женщина перестала спать. Каждую ночь в своих снах она видела, как гибнут ее муж и дочь. Чтобы разобраться, Елена отправилась к слепой провидице бабушке Любе.

В 52 серии сериала «Слепая» зрители увидят историю о явившемся призраке.

Год назад муж Людмилы Андрей погиб. У него был серьезный бизнес – торговля электронной техникой. Чтобы закупить большую партию компьютеров, он одолжил деньги у весьма сомнительных людей. Вскоре мужчина попал в трудную ситуацию, не смог долг отдать, и его убили, утопив в реке. Однажды ночью Людмила увидела дома призрак покойного мужа и очень испугалась. Зачем он приходил, знает провидица бабушка Люба.

В 53 серии сериала «Слепая» провидица решит проблему Валентины. Она уже пять лет работает няней у матери-одиночки Марины Сидоренко. Женщина много времени проводила на работе и ездила в командировки, поэтому Валентина жила у нее и воспитывала шестилетнюю Анечку. Со временем Валентину Николаевну стала беспокоить вымышленная подруга девочки. Поэтому женщина решила обратиться к бабе Любе за советом.

В 54 серии сериала «Слепая» раскроется настоящая незримая связь. Лидия была в отчаянии. Неожиданно без видимых причин ушла из дома ее пятнадцатилетняя дочь Юля. Девочка не выходила на связь, не отвечала на звонки. Обеспокоенная Лидия обратилась в полицию, однако дело не двигалось. Материнское сердце подсказывало женщине, что дочь в беде. Последняя надежда для Лидии – слепая провидица бабушка Люба.

Узнайте все подробности в новых сериях сериала «Слепая» от 12.06.2020.

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