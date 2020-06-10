Сегодня в 20:15 в эфир СТБ выйдут 5 и 6 серии новой остросюжетной мелодрамы «Против течения». Два новых эпизода продолжат распутывать клубок интриг и тайн семьи Калининых. Что ждет зрителей в 5 и 6 сериях сериала «Против течения», читайте в нашем материале.

В 5 и 6 серии сериала «Против течения» мы увидим:

Кто Юрий Котов на самом деле?

Какие последствия повлечет лечение Руслана?

Что сможет узнать Миша во время расследования дела Калинина?

Действительно ли Руслан убил Анжелику?

Сможет ли Мила спасти любимого?

Больше по теме: «Против течения»: количество серий и график выхода

Не пропустите сегодня 5 и 6 серии «Против течения» в 20:15 и 21:00 на телеканале СТБ!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ