Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Против течения»: что ждет зрителей в 5 и 6 сериях?

10.06.2020

Сегодня в 20:15 в эфир СТБ выйдут 5 и 6 серии новой остросюжетной мелодрамы «Против течения». Два новых эпизода продолжат распутывать клубок интриг и тайн семьи Калининых. Что ждет зрителей в 5 и 6 сериях сериала «Против течения», читайте в нашем материале.

против течения 5 и 6 серия анонс

В 5 и 6 серии сериала «Против течения» мы увидим:

  • Кто Юрий Котов на самом деле? 
  • Какие последствия повлечет лечение Руслана?
  • Что сможет узнать Миша во время расследования дела Калинина?
  • Действительно ли Руслан убил Анжелику?
  • Сможет ли Мила спасти любимого?

Больше по теме: «Против течения»: количество серий и график выхода

Не пропустите сегодня 5 и 6 серии «Против течения» в 20:15 и 21:00 на телеканале СТБ! 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить