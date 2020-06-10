Сегодня в 22:55 на телеканале СТБ выйдут 13 и 14 серии мелодрамы «Позднее раскаяние» (Film.UA) от известного украинского режиссера Оксаны Байрак. С понедельника по четверг зрители будут следить за судьбами одноклассников Киры и Сережи, которым предстоит пройти множество жизненных испытаний. Но что же произойдет в 13 и 14 сериях фильма «Позднее раскаяние»?

Анну вызывают в посольство, и женщина надеется, что ей наконец-то решили дать визу. Но, придя туда, она видит огромное количество людей. Пообщавшись с ними, она узнает, что причина того, что ее позвали, вовсе не виза. Город, в котором находится Егор, атаковали, и люди у здания ожидают списков погибших. Консул сообщает Анне, что в одной из больниц с тяжелейшими травмами находится мужчина, при котором были найдены документы на имя Егора Прокаева…

Режиссер: Оксана Байрак

Производство: Film.UA, 2013 год

В ролях: Анна Синякина, Анастасия Ричи, Артем Крестников, Алексей Барбинов, Регина Мянник, Олег Масленников-Войтов, Максим Дрозд, Наталия Васько, Сергей Калантай, Яна Глущенко, Игорь Верник, Дарья Волга, Римма Зюбина и др.

Video: «Позднее раскаяние»: что произойдет в 13 и 14 сериях (анонс) Сериал Позднее раскаяние - 13 и 14 серии на сайте СТБ уже 10.06.2020 . О чем сюжет 13 и 14 серии фильма Позднее раскаяние читайте в анонсе

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ