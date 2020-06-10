Гороскоп на 11 июня 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в четверг. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 11 июня от экстрасенсов СТБ.

Овен

Не упустите возможность сделать добрый поступок сегодня. Даже малейшее проявление доброты отдастся сторицей. Главное ― попробовать!

Телец

Отправьтесь на прогулку на природу. Контакт с ней поможет вам восстановить силы и почерпнуть вдохновение. Хорошее время, чтобы совершить звонок или написать сообщение человеку, к которому вы лелеете теплые чувства.

Близнецы

Близнецы будут готовы приобщиться к работе, полезной для широкой публики. Представители знака будут использовать сложные ходы и концепции, чтобы доказать свое дело. Вторая половина дня кажется благоприятной для решения семейных вопросов.

Рак

Раки увлечены своей идеей и будут стараться заразить ею как можно больше людей. Удастся это или нет, будет зависеть от характера вашей задумки. Но попробовать все же стоит!

Лев

Для Львов сегодня удачное время, чтобы проводить важные разговоры. В этот день вам будет свойственно изрядное красноречие. Главное ― помните, что нечего стесняться, когда уже взялись за дело. Доводите начатое до конца и не отступайте, и тогда удача может улыбнуться вам.

Дева

День удачен для энергозатратной, бурной деятельности. Сегодня смело воплощайте в жизнь свои самые эпатажные планы – есть высокие шансы на успех.

Вам будет присуща удивительная работоспособность – усталость не будет чувствоваться, даже если дел будет больше, чем обычно.

Весы

Сегодня займитесь делами, которые требуют точности и внимания к деталям. Сейчас благоприятное время для важной и ответственной работы. На помощь со стороны рассчитывать не стоит – прежде всего положитесь на себя.

Скорпион

У Скорпионов в этот день может появиться желание переосмыслить нынешние взаимоотношения – как в личной жизни, так и в профессиональной. Правильные решения, принятые без спешки и лишней эмоциональности, дадут положительный результат.

Стрелец

Стрельцам сегодня стоит с осторожностью подходить к покупкам. Лучше дважды подумать, чтобы не купить хлам. В разговорах с родными не забывайте о благодарности. Это поможет наладить теплые контакты.

Козерог

На работе вам сегодня удастся быть более спокойным и уравновешенным. День подарит вам заряд вдохновения, поэтому воспользуйтесь этим на полную! Это день для творчества и проявления креативности.

Водолей

В конфликтных ситуациях вам нужно проявить себя максимально сдержанно и деликатно. Не поддавайтесь эмоциям и не переходите рамки в общении, ведь это может существенно испортить ваше настроение.

Рыбы

Старайтесь избегать шумных компаний и проведите время наедине с собой. Вам необходим покой и тишина, чтобы расставить приоритеты и определиться, куда двигаться в жизни дальше. И это касается не только работы, но и личной жизни.

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