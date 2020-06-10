Антон Батырев отмечает день рождения

Сегодня, 10 июня, свой день рождения отмечает талантливый артист Антон Батырев. Этот известный актер театра и кино уже хорошо знаком зрителю телеканала СТБ. Редакция сайта STB.UA поздравляет Антона Батырева с праздником!

Антон Батырев окончил театральный институт Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова, где учился на курсе Риммы Беляковой. Тогда еще начинающего актера приняли в труппу ТЮЗа имени Киселева. Со временем и с наработанным опытом его театральные роли были по достоинству оценены критиками.

В 2008 году Антон попробовал себя в кинематографе. Яркие роли, харизма и талант сделали его востребованным артистом. На кинематографическом счету актера уже более девяноста фильмов.

Зрителю телеканала СТБ Антон Батырев знаком по сериалам «Смотрящая вдаль», «Ничто не случается дважды», «Скорая помощь», «Швабра».

Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает Антону Батыреву профессиональных и творческих побед!

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