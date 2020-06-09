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«Против течения»: что ждет зрителей в 3 и 4 сериях?

09.06.2020

Уже сегодня в 20:15 зрители телеканала СТБ увидят 3 и 4 серии новой остросюжетной мелодрамы «Против течения». Первые две серии познакомили нас с главными героями и оказались очень насыщенными. Чего ждать от 3 и 4 серии мелодрамы «Против течения» – читайте в материале. 

В 3 и 4 серии сериала «Против течения» мы увидим:

  • На что готова пойти Марина чтобы разрушить отношения Милы и Руслана? 
  • Какие тайны скрывает дом Калининых?
  • Чем обернется коварный план Марины?
  • Почему Руслан сбежит с собственной свадьбы?
  • Кто несет угрозу для жизни Милы?

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Не пропустите сегодня 3 и 4 серии «Против течения» в 20:15 и 21:00 на телеканале СТБ! 

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