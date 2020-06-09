«Против течения»: что ждет зрителей в 3 и 4 сериях?
09.06.2020
Уже сегодня в 20:15 зрители телеканала СТБ увидят 3 и 4 серии новой остросюжетной мелодрамы «Против течения». Первые две серии познакомили нас с главными героями и оказались очень насыщенными. Чего ждать от 3 и 4 серии мелодрамы «Против течения» – читайте в материале.
В 3 и 4 серии сериала «Против течения» мы увидим:
- На что готова пойти Марина чтобы разрушить отношения Милы и Руслана?
- Какие тайны скрывает дом Калининых?
- Чем обернется коварный план Марины?
- Почему Руслан сбежит с собственной свадьбы?
- Кто несет угрозу для жизни Милы?
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Не пропустите сегодня 3 и 4 серии «Против течения» в 20:15 и 21:00 на телеканале СТБ!
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