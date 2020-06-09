Сегодня в 22:55 на телеканале СТБ выйдут 11 и 12 серии мелодрамы «Позднее раскаяние» (Film.UA) от известного украинского режиссера Оксаны Байрак. С понедельника по четверг зрители будут следить за судьбами одноклассников Киры и Сережи, которым предстоит пройти множество жизненных испытаний. Но что же произойдет в 11 и 12 сериях фильма «Позднее раскаяние»?

Николай Николаевич посреди ночи приходит к Максиму с просьбой устроить ему внеплановый сеанс. Он обнаруживает, что Киры, для которой он захватил букет цветов, дома нет. Максим рассказывает, что они расстались. Пациент не скрывает, что, узнай он об этом раньше, с удовольствием поухаживал бы за ней. Его слова вызывают у Максима агрессивную реакцию.

Кира собирается поехать в больницу, чтобы поставить подпись на необходимом документе. Чтобы там поверили, что она действительно мать детей и хозяйка их большого дома, выглядеть девушке нужно соответствующе. За консультацией она идет к старшей дочери «мадам», которая перед ней в долгу. Та дает ей мамино платье, и Кира отправляется в больницу.

Режиссер: Оксана Байрак

Производство: Film.UA, 2013 год

В ролях: Анна Синякина, Анастасия Ричи, Артем Крестников, Алексей Барбинов, Регина Мянник, Олег Масленников-Войтов, Максим Дрозд, Наталия Васько, Сергей Калантай, Яна Глущенко, Игорь Верник, Дарья Волга, Римма Зюбина и др.

Video: «Позднее раскаяние»: что произойдет в 11 и 12 сериях (анонс) Сериал Позднее раскаяние - 11 и 12 серии на сайте СТБ уже 09.06.2020 . О чем сюжет 11 и 12 серии фильма Позднее раскаяние читайте в анонсе

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ