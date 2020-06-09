Сегодня, 9 июня, многие страны отмечают Международный день друзей. Как появился праздник, а также поздравления с Международным днем друзей – в нашем материале от редакции STB.UA.

Международный день друзей: история праздника

Хотя дата праздника является неофициальной, многие страны мира именно сегодня поздравляют близких по духу людей. Международный день друзей 2020 – это отличный повод уделить внимание своим приятелям и поделиться теплыми словами, ведь искренняя дружба – большая ценность для каждого человека.

История праздника окутана таинственностью. Достоверной информации о том, кто и когда учредил праздничную дату, нет. По некоторым данным, впервые Международный день друзей отметили американцы в 1935 году. Официальным праздник Международный день друзей так и не стал, однако, с каждым годом он становится популярнее.

Международный день друзей: поздравления

Хотел сегодня «спасибо» сказать,

Что могу тебя своим другом назвать,

Мне всех денег точно ценней,

Поздравлять тебя с Днем любимых друзей!

Для чего нужны друзья?

Истина эта очень проста —

Без друзей и жизнь не та,

«Скука скучная» тогда.

С друзьями каждому ведь веселее,

Выезжаешь на пикник,

Помогаешь, выручаешь,

Ценишь с ними каждый миг.

С Днем друзей! Цените дружбу!

Благ вам нужных — весь набор!

Счастье в танце пусть вас кружит,

И не будет больше ссор.

Споры все и недомолвки

Пусть исчезнут навсегда.

От обид ведь никакого толку —

Миром правит только доброта!

С Днем друзей тебя я поздравляю,

Друг мой, ты на свете точно лучше всех.

Мира, теплоты и бодрости желаю

И, конечно, рядом чтобы был успех.

Жизнь весельем пусть наполнит,

«Крышу» точно от любви снесет,

Пусть судьба желания исполнит,

А душа от радости пусть каждый день поет.

*****

Да здравствует дружба! С Днем друзей!

Пусть жизнь наполнится лишь яркими цветами.

Пусть с другом будет каждый день светлей,

Чтобы на жизнь смотреть счастливыми глазами!

Очень важно в жизни всей,

Нам иметь близких друзей.

В этот дружбы день прекрасный,

Пусть у нас все будет классно!

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