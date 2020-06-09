Максим Высоцкий: Было обидно из-за того, что расслабился и поэтому вылетел из шоу

Макс Высоцкий хоть и сумел пройти огромный путь на «МастерШеф. Профессионалы»-2 и добраться до десятки лучших, но, по мнению своих коллег, как профессионал на шоу так и не раскрылся. Что почувствовал участник после ухода из проекта и пойдет ли он на 3 сезон «МастерШеф. Профессионалы»? Узнайте прямо сейчас!

Максим, что вы почувствовали, когда покидали кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2?

Было немного обидно из-за того, что расслабился и поэтому вылетел из шоу. Ну, типа, вовремя не собрался…

Оправдались ли ваши ожидания от участия в кулинарном шоу?

Когда я изначально шел на «МастерШеф. Профессионалы», я думал, что это просто шоу и что многое в нем – наиграно. Но был приятно удивлен и за все это время, пока я в нем участвовал, набрался очень много опыта! Мои ожидания оправдались, ведь было действительно очень круто и познавательно!

А как повлияло на вашу жизнь участие «МастерШеф. Профессионалы»-2? Как ваши родные восприняли ваше появление в шоу?

Та ну как, прикололись они (смеется. — Прим. ред.). Я там почти никому не говорил, что иду на проект. Поэтому для них это было максимально неожиданно! Ну, и подписчиков в инстаграме стало на 5 тысяч больше! (Смеется. — Прим. ред.).

Какие у вас планы на ближайшее будущее?

Врываться в кулинарию на полной мощности! Сейчас в Харькове в одном крутом заведении ставлю кухню, новое меню, так что буду дальше развиваться и делать ветер!

Кого вы поддерживали после своего ухода? С кем из участников до сих пор общаетесь?

Сейчас общаюсь с Владом Ермаковым. А поддерживаю сынка мелкого (Александра Цвигуна. — Прим. ред.). Кроме них периодически общаюсь с Давидом.

Пойдете ли вы на «МастерШеф. Профессионалы»-3?

Не знаю. Я вообще думаю, честно говоря, что если ты один раз уже был, то второй раз – это, наверное, больше для пиара. На третий сезон я точно не собираюсь, а в дальнейшем, может быть, на какой-то сезон попробую свои силы. Но пока нет.

Влад Мицкевич нам недавно рассказал о том, что хочет подвинуть в тройке жюри Владимира Ярославского. У вас никогда не было подобных желаний?

Да нет, у меня язык не подвязан стоять на камеру и что-то постоянно рассказывать. Это не мое, короче (смеется. — Прим. ред.). А вообще, члены жюри действительно дают прикольные и дельные советы, в плане того, как они реагируют на блюда, которые ты им готовишь. Вот это – действительно круто. Тем более, по опыту Эктора и Вовы, — я их точно переплюну! (Смеется. — Прим. ред.).

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