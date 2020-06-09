Команда «Папанек» готовит третий сезон сериала

21 мая на телеканале СТБ успешно завершился показ юмористического сериала «Папаньки»-2 производства «Дизель Студио». Финальная серия второго сезона возглавила топ программ за сутки и собрала рекордные цифры – доля 12,0 и рейтинг 3,4. По результатам телесмотрения 16-серийная комедия стала лидером слота по женской аудитории (25-44, города 50+), а премьерные эпизоды посмотрели 8,4 млн зрителей.

Сами создатели проекта уже готовят третий сезон полюбившегося украинцам сериала. Съемки «Папанек»-3 планируют начать в августе. А пока зрители СТБ могут вспомнить историю четырех друзей с самого начала: начиная с 30 мая по субботам и воскресеньям в эфире телеканала марафоны «Папанек». Повтор 1 и 2 сезонов продлится до Дня отца.

Напомним, «Папаньки» — комедия о четырех друзьях, живущих в одном дворе столичной многоэтажки. Кроме чисто мужских интересов, их объединяют две важные темы: воспитание детей и отношения со своими вторыми половинками. Папаньки часто попадают в забавные, порой нелепые и всегда «по-дизелевски» смешные ситуации, но в результате любовь и настоящая поддержка преодолевают все.

Главных персонажей играют Евгений Сморигин, Егор Крутоголов, Евгений Гашенко и Андрей Фединчик со своими сериальными возлюбленными — Лилией Ребрик, Ольгой Арутюнян, Наталкой Денисенко и Ольга Атанасовой.

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