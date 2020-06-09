Самое романтическое реалити страны — «Холостяк» — объявляет кастинг на 11 сезон! Каждую весну зрители погружаются в красивую историю построения взаимоотношений, волнующих свиданий и накала страстей. Если вы желаете стать не только зрителем, но и участницей проекта «Холостяк»-11, — заполняйте анкету на сайте STB.UA!

Встретить свою любовь и построить крепкие семейные отношения на проекте «Холостяк» — реально! Это доказала сложившаяся пара 9 сезона — Никита Добрынин и Даша Квиткова. 20 мая они расписались в киевском ЗАГСе и официально стали мужем и женой!

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Если вы также мечтаете влюбиться в мужчину своей мечты, заполняйте анкету ЗДЕСЬ! Романтические свидания, незабываемые и волнующие Церемонии роз ждут вас уже этим летом. Не упустите свой шанс познакомиться и построить особенную историю любви с главным Холостяком Украины 11 сезона!

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