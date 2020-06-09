Гороскоп на 10 июня 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака в среду. Что особенного должно произойти в этот день? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить внимание? Читайте гороскоп на 10 июня от экстрасенсов СТБ.

Овен

Тем, кто жалуется на рутину и то, что в жизни ничего не меняется, стоит взять ситуацию в свои руки. Отважиться на риск бывает трудно, но результат дает нам новый опыт и ощущение того, что мы сделали все, что могли, и не дали жизни пройти мимо.

Телец

Тельцы сегодня будут душой компании, но при условии, что компания будет тихой и хорошо знакомой. Есть высокие шансы завести разговор на ту тему, которую вам давно не удавалось поднять с близкими. Воспользуйтесь ими!

Близнецы

Сегодня Близнецам улыбнется фортуна. Вы можете сразу и не заметить подарок судьбы, но со временем все станет явным. Больше сегодня улыбайтесь. Это будет вашим главным оружием.

Рак

Добавьте уверенности в свои действия, и перед вами откроются новые двери. Смелее! Фортуна любит тех, кто не боится ставить перед ней вызовы.

Лев

Не стоит сокрушаться из-за прошлого или печалиться из-за поступков других людей. Станьте сами на путь тех изменений, которых вы бы хотели от других.

Дева

У Дев будет удачный день, несмотря на то, что может показаться насыщенным работой. Можно смело работать над тяжелыми задачами. Они будут в этот день по силам.

Весы

Отбросьте лень и принимайтесь за дела – смело начинайте новое и решительно шагайте к исполнению своих мечтаний и замыслов. Единственный человек, который будет с вами всегда, – это вы. Не забывайте об этом и уважайте себя.

Скорпион

Сегодня вас могут приятной вестью порадовать деловые партнеры или коллеги по работе. Вероятно, новость станет для вас неожиданностью. Хороший день для занятия спортом и постановки перед собой новых целей. Если вы уже давно планировали, но никак не могли начать активный образ жизни, – сейчас самое время это сделать.

Стрелец

Стрельцов в среду будет подстерегать финансовая удача – вероятно, доход принесет работа, к которой вы приложились еще давнее. Также высоки шансы повышений на работе и добавок к зарплате.

Козерог

Сегодня обстоятельства будут складываться наилучшим образом для Козерогов – и личные, и деловые партнеры будут проявлять понимание и не будут препятствовать вам воплощать задуманное.

Водолей

Вероятно, вам будет трудно усидеть на месте. Воспользуйтесь этой бурей энергии и направьте ее в конструктивное русло. Займитесь собственным здоровьем, возможно, именно сейчас время подумать о спорте.

Рыбы

Рыбы сегодня будут в центре внимания. Это позволит решить наболевшие вопросы и получить желаемые ответы. Будьте смелыми, искренними и откровенными. Именно эти качества смогут стать вашим настоящим козырем.

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