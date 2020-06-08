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«Против течения»: что ждет зрителей в 1 и 2 сериях?

08.06.2020

 Сегодня выйдут первые серии остросюжетной мелодрамы «Против течения», которая захватит воображение и взбудоражит чувства.  Мы сможем увидеть сразу два новых эпизода. Смерть, обман, вещие сны и даже потеря рассудка. Удастся ли главной героине и ее избраннику перебороть все преграды? Чего ждать от первых двух эпизодов мелодрамы «Против течения» – читайте в материале. 

против течения 1 и 2 серии

В 1 и 2 серии сериала «Против течения» мы увидим:

  • Почему вода – главный страх главной героини Милы? 
  • Как появление владельца яхт-клуба Руслана Калинина в жизни Милы повлияет на ее отношения с Михаилом? 
  • Почему Миша уверен, что за внешним благополучием семьи Калининых скрывается какая-то тайна?
  • Из-за чего Мила захочет уволиться из нового места работы?
  • Какие еще неожиданные решения и повороты судьбы главных героев нам стоит ждать? 

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Video: «Против течения»: что ждет зрителей в 1 и 2 сериях?

Сериал Против течения - 1 и 2 серии на сайте СТБ уже 08.06.2020. О чем сюжет первой и второй серии остросюжетной мелодрамы Против течения читайте в анонсе

Не пропустите сегодня 1 и 2 серии «Против течения» на телеканале СТБ! 

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