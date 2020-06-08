«Против течения»: что ждет зрителей в 1 и 2 сериях?
08.06.2020
Сегодня выйдут первые серии остросюжетной мелодрамы «Против течения», которая захватит воображение и взбудоражит чувства. Мы сможем увидеть сразу два новых эпизода. Смерть, обман, вещие сны и даже потеря рассудка. Удастся ли главной героине и ее избраннику перебороть все преграды? Чего ждать от первых двух эпизодов мелодрамы «Против течения» – читайте в материале.
В 1 и 2 серии сериала «Против течения» мы увидим:
- Почему вода – главный страх главной героини Милы?
- Как появление владельца яхт-клуба Руслана Калинина в жизни Милы повлияет на ее отношения с Михаилом?
- Почему Миша уверен, что за внешним благополучием семьи Калининых скрывается какая-то тайна?
- Из-за чего Мила захочет уволиться из нового места работы?
- Какие еще неожиданные решения и повороты судьбы главных героев нам стоит ждать?
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Video: «Против течения»: что ждет зрителей в 1 и 2 сериях?
Не пропустите сегодня 1 и 2 серии «Против течения» на телеканале СТБ!
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