Сегодня в 22:55 на телеканале СТБ выйдут 9 и 10 серии мелодрамы «Позднее раскаяние» (Film.UA) от известного украинского режиссера Оксаны Байрак. С понедельника по четверг зрители будут следить за судьбами одноклассников Киры и Сережи, которым предстоит пройти множество жизненных испытаний. Но что же произойдет в 9 и 10 сериях фильма «Позднее раскаяние»?

После вчерашней ссоры и примирения Максим приходит в комнату, чтобы разбудить супругу, но в квартире Киры уже нет. Девушка отправилась определяться с местом работы и проживания: будет она няньчить дочь Светланы или же пойдет в сложную семью с тремя детьми и специфическими хозяевами. Вначале Кира приходит к Светлане. Только вот дома никого нет. На лестничной площадке она встречает девочку с Анной, которая звонит сыну. В ходе разговора Кира понимает, что перед ней – мать ее первой любви, Сергея. Девушка решает работать в другой семье…

Режиссер: Оксана Байрак

Производство: Film.UA, 2013 год

В ролях: Анна Синякина, Анастасия Ричи, Артем Крестников, Алексей Барбинов, Регина Мянник, Олег Масленников-Войтов, Максим Дрозд, Наталия Васько, Сергей Калантай, Яна Глущенко, Игорь Верник, Дарья Волга, Римма Зюбина и др.

Video: «Позднее раскаяние»: что произойдет в 9 и 10 сериях (анонс) Сериал Позднее раскаяние - 9 и 10 серии на сайте СТБ уже 08.06.2020 . О чем сюжет 9 и 10 серии фильма Позднее раскаяние читайте в анонсе

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