Гороскоп на 9 июня 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кому нужно проявить терпение, а кто должен научиться отстаивать свои права и интересы? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ.

Овен

Неблагоприятный день. Есть риск предательства со стороны близкого человека. Однако на работе вы просто блещете прекрасными идеями.

Телец

День подведения итогов. У вас накопилось много работы. Посвятите время тому, чтобы закрыть все дела и подогнать хвосты. А потом и в отпуск можно.

Близнецы

День погружения в прошлое. Сегодня вероятна встреча с давним приятелем. Только не стоит раскрывать перед ним всю душу. Мало ли, люди меняются. Смотрите, чтобы он не сыграл против вас.

Рак

День приятный покупок. Сегодня может осуществиться ваша давняя мечта. Однако не спешите принимать поспешные решения. Лучше сто раз отмерить, чем потом жалеть.

Лев

Ваши силы на исходе. Последние события из вашей жизни истощили вас. Попытайтесь как можно больше отдыхать. Вам необходимо восстановиться. Потому не перерабатывайте.

Дева

Сегодня вам стоит проявить всю свою сдержанность. Иначе серьезных конфликтов и неприятностей просто не избежать.

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Весы

Очень неблагоприятный день, который пройдет под знаком испытаний и эмоционального обновления. Не исключены конфликты с руководством или с коллегами, которые закончатся не в вашу пользу.

Скорпион

Напряженный день. Вам предстоит на работе защищать собственные интересы. В попытке доказать правоту главное — не нагрубить начальству и сохранить приятельские отношения с коллегами.

Стрелец

Сегодня вы сможете сделать намного больше, чем задумали. Повышенная трудоспособность гарантирует успех во всех начинаниях. Только не берите на себя лишнюю ответственность. Оно вам не нужно.

Козерог

Если вы сможете решить важные проблемы на работе, исправите старые ошибки, то конец недели может ослабить напряжение и снять большинство препятствий.

Водолей

Очень сложный день. Вам придется сделать выбор между друзьями и повышением на работе. Во время принятия решения помните, что в первую очередь вы — человек.

Рыбы

Вполне обычный день. Не ждите чудес. Однако и плохого произойти ничего не должно. А отсутствие плохих новостей — уже хорошая новость.

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