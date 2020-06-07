Троица: что можно и нельзя делать в этот день
Троица — один из очень важных христианских праздников. В этом году День Святой Троицы 2020 отмечают 7 июня. Не зря этот праздник называют днем рождения Церкви. День Троицы всегда припадает на воскресенье. О том, что можно и нельзя делать в этот день, рассказала экстрасенс и эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» ясновидящая Алена Курилова.
Для того, чтобы этот день принес вашей семье благополучие, стоит разобраться, что можно, а что категорически не стоит делать на Троицу.
Что можно делать на Троицу
- Обязательно сходите в церковь и освятите зелень, которую собрали утром в День Святой Троицы.
- В середине букета разместите тройную свечу зеленого цвета. Она должна гореть во время святой службы.
- В канун Троицы принято посещать кладбища и поминать умерших.
Ясновидящая Алена Курилова рекомендует на Троицу украсить дом травами или ветками деревьев. Среди них можно использовать дуб, березу, клен, липу. Но нельзя приносить в дом осину и вербу.
Также экстрасенс считает, что День Святой Троицы — идеальное время для помолвок:
«Люди, рожденные в этот период, часто имеют дар предвидения или сильно развитую интуицию».
Что нельзя делать на Троицу
- На Троицу не принято заниматься тяжелой работой.
- Лучше не купаться в водоемах. Но эта традиция уходит корнями в древность, когда на период Троицы припадали так называемые Русалии.
- На Троицу не венчают и не устраивают свадьбы. В этот праздник можно только свататься или делать помолвку.