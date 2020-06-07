Вторая неделя лета, и не будет лишним разобраться, как правильно ее начать и завершить. Кому стоит уделить время любимым, а кому — работе? Узнайте больше в гороскопе на неделю с 8 по 14 июня 2020 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овнам стоит на этой неделе не спугнуть удачу. Что для этого нужно? В первую очередь избегать конфликтов. Тогда вас будет окружать положительная энергия, которая будет привлекать хорошие новости. Начните неделю удачно, например, уборкой, помощью другим или визитом к родным.

Телец

Чтобы избежать неприятностей на работе и удержать возле себя удачу, следует сделать акцент на правильном распределении времени. Просыпайтесь преимущественно в 9, если работаете дистанционно. Не спешите выполнять все и сразу, ведь это собьет вас с толку. Уже в среду все стабилизируется, и вы спокойно сможете уделять себе время.

Близнецы

Впереди замечательная неделя — расслабьтесь и радуйтесь жизни! Мелкие неудачи, рутина и конфликты не должны давать вам повод расстраиваться. Они будут случаться, но здесь важно то, как вы реагируете на них и сколько хорошего настроения оставите ненужным людям.

Рак

Возможно, сейчас вам кажется, что те дела, которые свалились на ваши плечи, невероятно сложные. Но всего лишь капля решимости способна изменить ситуацию в лучшую сторону. К тому же ваш любимый человек вас всячески поддержит. А это очень много значит. Поэтому в начале недели беритесь за работу и уже в конце сможете качественно отдыхать.

Лев

Львы поднимутся на пик своей славы. Успех станет вашей тенью, а удача будет ходить за вами. Возьмите максимум от жизни в такие благоприятные дни.

Дева

Неделя обещает быть весьма удачной. Вам не сбросят груз рутинных обязанностей и не заставят делать то, что не нравится. Кроме того, вас ждет приятный подарок от близкого человека. Поэтому расслабьтесь и получайте удовольствие — жизнь прекрасна!

Весы

На этой неделе вы сможете наслаждаться потоком мощного вдохновения. Вы на пути к созданию чего-то классного. Проект, картина, отношения, дружба, работа, шитье платья — все обречено на успех. В отношениях разгорятся страсти.

Скорпион

Скорпионов ждут трудные дни. Вам нужно собраться с силами и полностью сконцентрироваться на решении проблем. Это будет трудно, но вполне реально. В начале недели все будет спокойно, однако будьте готовы, что достаточно внезапно все может измениться.

Стрелец

Возможно, вам предложат новый интересный проект, который сможет максимально раскрыть ваши таланты и способности. В личной жизни все может пойти не так, как вы планировали, но не огорчайтесь раньше времени. Вы готовы все решить.

Козерог

Козерогам нужно больше времени уделять своей семье. Никакая работа не заменит вам дружескую атмосферу и поддержку близких людей. Также будьте внимательны с незнакомцами. На этой неделе вы можете заработать неприятности из-за чужих людей.

Водолей

Семейным Водолеям нужно приготовиться к выяснению отношений. Ваша вторая половинка считает, что вы уделяете ей мало внимания, хотя на самом деле это не так. Вам стоит больше разговаривать, чтобы любимый человек понимал, что вы рядом. А вот одиноких Водолеев ждет приятное знакомство. Возможно, именно оно положит начало крепким отношениям.

Рыбы

Благоприятная неделя для решения финансовых вопросов. Распределите семейный бюджет, подсчитайте месячные расходы. Это поможет упорядочить финансы и избежать многих ошибок в будущем. К концу недели ожидайте прибыль.

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