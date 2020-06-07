Понедельник — день тяжелый, но не 8 июня. Многие знаки зодиака смогут качественно провести время и хорошенько отдохнуть. Подробнее о том, что сулят звезды, — читайте в гороскопе на 8 июня 2020 года от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Вы часто погружаетесь в себя и не даете близким вас поддержать. Поменяйте отношение к себе и происходящему. Тогда изменятся все обстоятельства, которые последнее время вас не радуют.

Телец

Максимум пользы, минимум лени! Понедельник — отличный день, чтобы заняться спортом, пройтись где-то в лесу, перебрать свой гардероб. Проведите этот выходной с пользой.

Близнецы

Начатое сегодня дело обязательно доведите до конца, и в скором времени удача улыбнётся вам! Не обращайте внимание на небольшие трудности, они еще неоднократно встретятся на вашем пути.

Рак

Пришла пора избавиться от лишних забот, и тогда вас ожидают важные события в личной жизни. Вы затрачиваете энергию туда, где она абсолютно не нужна.

Лев

Помощь окружающих станет неотъемлемой частью сегодняшнего дня. Не полагайтесь исключительно на себя, дайте возможность другим вас поддержать.

Дева

Научитесь слушать и понимать внутренние желания родных и близких. Встречи и деловые переговоры лучше отложить на завтра. К тому же сегодня ваш законный выходной. Уделите время близким.

Весы

Не поддавайтесь эмоциям, думайте рационально и не принимайте спонтанных решений. Звезды на вашей стороне!

Скорпион

Сделайте сегодня много работы и не откладывайте важные дела. Профессиональная деятельность станет для вас сферой значительного успеха.

Стрелец

Сегодня сосредоточьтесь на себе и своих желаниях. Вы давно о чем-то мечтаете, но все откладываете на потом. Нужно приблизиться к своей заветной мечте. Сегодня это возможно.

Козерог

Пробежка в парке — лучшее снятие стресса! Козероги сегодня могут легко сорваться или поскандалить. Чтобы этого избежать, наполняйтесь положительной энергией с самого утра.

Водолей

Настроение у вас хорошее. А это уже половина успеха. Вы легко сегодня сможете завязать диалог с нужными людьми, которые в дальнейшем помогут в реализации планов.

Рыбы

Заманчивые предложения поступят от близких людей еще в начале дня. Они принесут вам успех в финансовом деле, поэтому даже не думайте отказываться.

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