Сегодня в эфире телеканала СТБ мы увидели интригующий 15 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2. На прошлой неделе участники готовили для вымышленных персонажей. Но чем удивлял 15 выпуск? Узнайте уже сейчас в нашем материале.

15 выпуск начался с третьего конкурса. В нем судьи приготовили краш-тест на кулинарную логику. Задание капитанов и су-шефов – сформулировать подсказки для команды из ингредиентов и девайсов, которые будут указывать на определенное блюдо. Члены жюри подготовили для участников 8 известных блюд, которые разыграли на аукционе. Красные забрали себе 3 блюда, а синие – целых 5 блюд.

В итоге, красные угадали 4 блюда, а синие – только одно. Юля приготовила вместо каннеллони равиоли, что очень рассердило Никиту. Ведь именно для этого блюда капитан и су-шеф оставили больше всего подсказок. В итоге синим засчитали только одно блюдо, ведь Эктор отказался даже пробовать то, что команды не смогли угадать.

А вот когда Ольга Мартыновская попробовала блюдо красных – фирменные голубцы, она сказала только два слова: «Мама, прости!». С детства член жюри считала самыми вкусными голубцами именно мамины, но вкус голубцов, сделанных командой красных из трех видов мяса под фирменным вкуснейшим соусом, заставил ее передумать!

Со счетом 4:1 победили красные под руководством Эдуарда. Так как команда стала чемпионом кулинарной логики, в следующем задании их сразу же отправили на балкон. А члены команды синих проголосовали за то, что черные фартуки наденут Владислав и Максим.

На битве черных участникам нужно было совместить несовместимое. Члены жюри подготовили лототрон с черными и белыми шарами. В белых шариках находились названия суперлюксовых продуктов: фуагра, морской еж, устрица, морской гребешок, лобстер. А в черных — кровь, бульонный кубик, ливерная колбаса, тушенка, вяленая рыба и каша «Артек». Участники выбирали по одному черному и белому шарику. Юлии достались кровь и гребешок, Владу — лобстер и тушенка, Максиму — ливерная колбаса и устрица, Давиду — морской еж и каша «Артек».

В итоге, Владислав и Давид получили множество комплиментов от членов жюри, сняли черные фартуки и рванули на балкон! А Максиму и Юлии пришлось понервничать. Их блюда сегодня назвали самыми неоднозначными. Но именно Юля сделала множество процессов и заслужила право вернуться в ряды коллег. А Максим, по мнению жюри, не постарался и просто подал обыкновенную устрицу с ливером, который даже не чувствовался в блюде. Поэтому в 15 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 проект покинул Максим.

На следующий конкурс участников шоу разбудили в 5 утра и увезли в супермаркет! Их ждала большая закупка. Но прежде чем услышать правила, они поделились на команды. Капитаном синей команды стал Давид, а красной – Виктор. Участники были в роли рестораторов «1 euro bar» (заведение, где все блюда в меню стоят 1 евро). Им нужно было продумать меню заведения в моноформате, количество позиций – на усмотрение участников.

Для проверки бизнес-идей команд на прочность на проект приехали гости – участники предыдущих сезонов «МастерШеф». Они покупали блюда команд за собственные деньги. У каждой команды была своя точка выдачи. После дегустации члены жюри должны подсчитать прибыль. И та команда, которая заработает больше, победит! Но кто же собрал больше всего денег? И какая выходка команды красных разозлила Эктора?

Справятся ли с этой задачей повара, мы увидим уже в следующую субботу. Не пропустите 16 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 13 июня в 19:00 на телеканале СТБ!

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