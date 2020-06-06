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Кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 15 выпуске от 06.06.2020

06.06.2020

В 15 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 мы увидели два нереально интересных испытания. Кто-то одержал победу, а кто-то потерпел поражение. Что ждет кулинаров на битве черных? Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 15 выпуске, уже сейчас. 

В 15 выпуске кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 покинул Максим Высоцкий! 

Захватывающую битву черных мы увидели в середине выпуска. В двойке самых слабых участников оказались Юлия Жигулина (Кушнир) и Максим Высоцкий. Тогда им пришлось понервничать! Их блюда на битве черных назвали самыми неоднозначными. Но именно Юля сделала множество процессов и заслужила право вернуться в ряды коллег. А Максим, по мнению жюри, не постарался и просто подал обыкновенную устрицу с ливером, который даже не чувствовался в блюде. Поэтому в 15 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 проект покинул Максим Высоцкий. 

Смотрите полный 15 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 онлайн на сайте телеканала СТБ! 

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