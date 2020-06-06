Первое воскресенье лета! И звезды уже знают, как его правильно провести. От расположения звездных сил зависит ваш день. Чтобы не претерпеть неудачу, читайте гороскоп на 7 июня 2020 года от экстрасенсов СТБ.

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Овен

Зависть вам не к лицу. Овны, оглянитесь вокруг, тогда вы увидите, что достигли многого. Цените то, что имеете!

Телец

Мысли о семье не дают вам покоя. Но если вы волнуетесь, то можете все уладить своим приездом в гости. Или как минимум позвонить по видеосвязи.

Близнецы

Будьте сегодня осторожны с незнакомцами. Помните, что за красивой улыбкой может скрываться плохой человек. Поэтому старайтесь игнорировать незнакомых прохожих или сообщения в сети от анонимных пользователей.

Рак

Вы столько времени уделяли всем вокруг, что забыли про свое счастье. Любить и быть любимым возможно. Просто начните ценить то, что преподносит ваша судьба. Не игнорируйте желающих с вами провести хотя бы какое-то время.

Лев

Львы, хватит строить из себя героев: если чувствуете недуг — лечитесь! Или как минимум обследуйтесь. Если же пока не чувствуете никаких намеков, то просто в качестве профилактики позаботьтесь о здоровье.

Дева

Сегодня на вас давит абсолютно все, что находится рядом. Абстрагируйтесь от всего или просто поспите на пару часов дольше.

Весы

Не расстраивайтесь из-за мелких неудач. Вас легко выбить из колеи, и это моментально лишает вас уверенности в себе. Попробуйте услышать себя и понять, что вы прекрасный и сильный духом человек.

Скорпион

Кто-то с самого утра захочет испортить вам настроение. Но это уже проблема не ваша, а тех, кто вознамерился так нагло подпитаться вашими эмоциями. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь провокациям.

Стрелец

Вы захотите в воскресенье отдохнуть, и это вполне нормально. Но звезды рекомендуют сразу настроить себя на продуктивную работу, чтобы лишний раз не расстраиваться. Отдых вас ждет ближе к вечеру.

Козерог

Очаровательные Козероги с самого утра почувствуют прилив сил. Сегодня вам даже не надо будет лезть из кожи вон, чтобы проявить себя.

Водолей

Видите, успех к вам пришел! Водолеи так долго ждали белой полосы. И теперь главное — правильно использовать все данные ресурсы.

Рыбы

Постарайтесь планировать свой день так, чтобы уделять время своим родным. Вы очень зациклены на друзьях. Но как же со второй половиной и семьей? Найдите баланс.

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