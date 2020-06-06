Сегодня, 6 июня 2020 года, в Украине празднуют День журналиста. Редакция STB.UA собрала самые оригинальные поздравления с Днем журналиста в стихах. Не забудьте уделить внимание своим знакомым, которые трудятся в этой отрасли!

6 июня как дату для празднования Дня журналистов выбрали потому, что в этот день в 1992 году Национальный союз журналистов Украины был принят в Международную федерацию журналистов (крупнейшую в мире организацию работников СМИ). Этот праздник стал официальным в 1994 году, когда тогдашний президент Леонид Кравчук подписал указ, провозглашающий День журналиста.

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Поздравления с Днем журналиста в стихах

***

Журналисты – это гордо,

Мастера пера и «ворда»!

Пусть перо острее станет —

Гонорар карман не тянет!

***

В этот день мы хотим вам пожелать острых перьев,

метких заметок, бесстрашных разоблачений и удачи на интересном,

но порой рискованном журналистском поприще.

С праздником вас!

***

Журналист – это не профессия,

А призванье горячих сердец.

Поддержите друг друга вместе,

В деле правды неся свой крест.

Пусть сюжеты легко сплетаются

В репортажи, эссе, статьи.

Ну, а в жизни все получается

С каплей радости и любви.

***

Не писака, но творец —

Мастер слова, молодец!

Пусть ругается редактор —

Это преходящий фактор!

Денег, славы всенародной —

Пьем до дна! Твое здоровье!

***

В курсе будь и в нужном месте!

Мы всегда с тобою вместе:

Почитать, расспамить ссылки,

Выпить водки полбутылки…

Гонорары пусть растут!

Журналисты – это GOOD!

***

В День журналиста вас спешу

Поздравить непременно! И, как всегда, вам напишу Шесть строчек неизменных:

Желаю вам во всем блистать И словом и обличьем, Великим журналистом стать И восхищать величьем. *** Быть в гуще жизненных событий, Не пропустить больших открытий И мастерски владеть пером, Идти к преградам напролом.

Быть только честным и правдивым, В своих оценках справедливым, Универсал-специалистом – Тогда зовись ты журналистом! С тобой твой праздник отмечаем, С Днем журналистов поздравляем! *** Работа ваша очень много значит, Порой до истины приходится ползти. Желаем всем здоровья, пусть удача Поможет вам на жизненном пути! За журналистский труд мы выпьем стоя, Чтоб вы справлялись с темою любою!

***

От журналиста зависит многое.

Привычно ему попадать в передряги. Ведь кто-то не любит пера его строгого. Но нет препон для такого трудяги. Удачи, друзья! Ваша сила – в словах. И если всё честно и вместе построить, То будет всё также прозрачно в делах, Которыми мир можно благоустроить.

***

Журналисты – особый народ, Всё время стремятся пробиться вперед, Чтобы первыми узнать И в журнале написать. Я вас, коллеги, поздравляю, Новостей горячих вам желаю, Желаю интересных тем, Во всех делах удачи всем!

***

Освещает жизнь народа ясно, Ярко отражает суть вещей, Даже в тех местах, где так опасно Нам не обойтись без новостей. И сегодня Украина отмечает Журналиста день – пускай же вам Яркий свет дорогу освещает, Как маяк идущим кораблям.

***

Желаем время обогнать

И факт уже на месте ждать.

Ведь журналиста кормят ноги.

Пусть не всегда известен многим –

Мы и по строчкам узнаем

Единомышленника в нем.

Незримый друг нам и товарищ,

Своим пером умами правишь.

Тебе желаем мы и впредь

Вперед смотреть, везде успеть!

***

Профессия и интересна, и трудна,

А информация сейчас, как золото, ценна!

В сей день хотим мы пожелать

Побольше новых встреч,

Пусть лаконичной и полезной

Будет ваша речь!

Еще хотим, чтоб журналисты всей Земли

Быть независимыми и свободными могли.

***

Поздравляю с праздником

Журналистов всех!

Пусть вам будет радостно,

Пусть вас ждет успех!

Пусть все будет на ура –

Статей удачных «на-гора»!

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