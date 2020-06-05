В 15 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 шефы будут готовить для участников прошлых сезонов проекта
05.06.2020
В 15 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 зрители увидят продолжение непростой кулинарной головоломки, с которой справятся далеко не все! Кроме этого, на шоу вернутся любимые участники прошлых сезонов проекта «МастерШеф». Но с какими трудностями столкнутся профессионалы? И кто рассердит Эктора? Узнаем в новом выпуске.
Смотрите в 15 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:
- Кто испортит блюда и подведет команду синих?
- Чем именно будут кормить профессионалы участников прошлых сезонов шоу?
- Кто пойдет на хитрость и не на шутку рассердит Эктора?
- Кто из шефов навсегда покинет кухню проекта?
Не пропустите 15 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 6 июня, в 19:00 на телеканале СТБ и онлайн на официальном сайте STB.UA!
Video: В 15 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 шефы будут готовить для участников прошлых сезонов проекта
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