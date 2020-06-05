В 15 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 зрители увидят продолжение непростой кулинарной головоломки, с которой справятся далеко не все! Кроме этого, на шоу вернутся любимые участники прошлых сезонов проекта «МастерШеф». Но с какими трудностями столкнутся профессионалы? И кто рассердит Эктора? Узнаем в новом выпуске.

Смотрите в 15 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:

Кто испортит блюда и подведет команду синих?

Чем именно будут кормить профессионалы участников прошлых сезонов шоу?

Кто пойдет на хитрость и не на шутку рассердит Эктора?

Кто из шефов навсегда покинет кухню проекта?

Не пропустите 15 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 6 июня, в 19:00 на телеканале СТБ и онлайн на официальном сайте STB.UA!

Video: В 15 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 шефы будут готовить для участников прошлых сезонов проекта 6 июня 2020 смотрите онлайн Мастер Шеф Профессионалы 2 - 15 выпуск. Смотреть онлайн анонс программы Мастер Шеф Профессионалы 2020 выпуск 15 (эфир от 06.06.2020)

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