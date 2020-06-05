Новая серия сериала «Слепая» поведала довольно распространенную историю. Часто мы позволяем себе носить чужие вещи или принимать в дар то, что когда-то носили другие. Однако бабушка Люба говорит, что лучше этого не делать. И доказательством этого стала история Ларисы, которая приобрела платье в секонд-хенде.

После того, как Лариса купила в элитном секонд-хенде «несчастливое» платье, ее жизнь круто изменилась. Мать девушки начальник ошибочно обвинил в присвоении крупной суммы денег. И теперь готов «списать» долг при условии, что Лариса начнет с ним встречаться. А у нее есть жених, скоро предстоит свадьба. С того дня, как они подали заявление в ЗАГС, к девушке начали все время цепляться незнакомцы. Жених Славик раздражался из-за этого, и у пары возникли первые ссоры.

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Девушке пришлось дважды сходить на свидание с Игорем — начальником мамы, чтобы решить ее проблемы. Однако этих встреч ему было недостаточно. Но заставить себя в третий раз Лариса не смогла. Поэтому поехала за советом к Слепой.

«Найди дома чужую вещь, которую ты носишь, и верни ее, где взяла. Ту вещь носила женщина, у которой было много мужчин, а счастья не было», — отметила бабушка Люба.

Лариса сразу поняла, что красное платье и есть та самая чужая вещь. На следующее утро она сдала его обратно в магазин. Лариса и Славик поженились и купили собственное жилье. Проблему на работе мамы также решили. Бабушка говорит: не стоит покупать подержанную вещь, потому что можешь с ней получить проблемы ее предыдущего владельца. А если уж так получилось, что вы приобрели ношеную одежду, нужно трижды ее постирать, добавив в воду соль, и высушить на солнце.

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