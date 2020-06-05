Бабушка Люба продолжает помогать людям находить выход из самых сложных жизненных ситуаций. Новая история о любви, которая обернулась невероятной правдой. Возвращение в прошлое, которое смогло спасти чувства. Больше о 48 серии сериала «Слепая» — читайте в материале.

Иван и Оля встречались два года и уже собирались пожениться. Но случилось непредвиденное. Иван случайно встретил свою бывшую девушку — Карину. И хотя они даже не общались, он потерял и сон, и покой. Его чувства к Карине возродились с такой силой, что Иван уже начал думать, не сделала ли она на него приворот? Именно поэтому он обратился к провидице. Бабушка Люба порекомендовала прислушаться к своему сердцу. Более того, возможно, Оля ему врет. А мужчина с бородой сможет расставить все точки над “і”.

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Пророчество догнало Ивана даже быстрее, чем ожидал. Он ехал домой, не зная, что именно сейчас мужчина с бородой изменит его судьбу… Дома Иван застал Олю с любовником. Но каким бы злым он ни был на Олю, аргумент о будущем ребенке повлиял на него довольно сильно. Хотя простить измену Иван не смог бы никогда. Он был в отчаянии и не знал, что теперь делать, поэтому решил снова прийти к бабушке за советом.

«Врет она тебе. Не беременна она», — отметила бабушка Люба.

Тогда Иван понял, что Карина и является его судьбой. Ни он, ни Карина никогда не пожалели о своем решении. Они поженились и вместе воспитывают дочь. Бабушка же напоминает: дорога является символом жизненного пути. И чтобы двигаться именно своим путем, никогда нельзя ставить автомобиль или даже велосипед на две дороги одновременно.

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