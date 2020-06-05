5 июня состоялась премьера новых серий сериала «Слепая». Бабушка Люба снова помогает людям узнать, что на самом деле происходит в их жизни и что послужило тому причиной. Смогла ли провидица вернуть пропавшую дочь Яны? И что на самом деле произошло в тот злосчастный день?

Семнадцатилетнюю девушку на глазах матери сажают в машину и увозят в неизвестном направлении. В похищении дочери Яна подозревает своего бывшего гражданского мужа. Однако оказывается, что у него железное алиби и он не причастен к похищению. Яна решает, что только бабушка Люба сможет вернуть Алину домой и подсказать, кто похитил ее дочь.

«Все твои беды, потому что ни ждать, ни слушать не умеешь. Сама придумала, себя накрутила — сама себе и родным проблемы сделала…», — говорит бабушка Люба.

Ясновидящая просит женщину не искал дочь, говорит, что она последовала за своей любовью. Яна, вопреки совету Слепой, продолжает поиски. Женщина вспомнила, что две недели назад они с Алиной очень поссорились из-за любви дочери. Впоследствии оказывается, что виновником драматических событий есть тот самый восемнадцатилетний парень, в которого влюблена Алина. Он специально украл возлюбленную, чтобы не потерять ее из-за авторитарной мамы.

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Бабушка считает, что большинство трагедий происходят из-за того, что близкие люди просто не слышат друг друга, и напоминает о примете: если рамка на фотографии родного человека разбилась, ее надо завернуть в белую ткань, приговаривая: «Стекло разбивает, беда обходит», — и выбросить. Тогда беды можно избежать.

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