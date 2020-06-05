Поздравления с Троицей в стихах и прозе
В чудесный праздник Троицы важно уделить внимание близким людям! Редакция STB.UA собрала самые красивые поздравления с Троицей для родных в стихах и прозе. Как душевно поздравить с Троицей-2020 — узнайте в нашем материале!
Поздравления с Троицей в прозе
В праздник Троицы искренне поздравляю и пожелать хочу света и радости в жизни, блага и счастья в доме, искренности и добра в душе, любви и вдохновения в сердце, мира и солнечной погоды за окном.
***
Поздравляю с праздником Троицы! Желаю, чтобы небесные хранители всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра и благополучия!
***
Поздравляю Вас с днём Святой Троицы! Хочу пожелать непоколебимой веры, Божьей милости и дарования, чуткого сердца и доброты. Пусть Ваша душа не знает печалей и светится счастьем. Спокойствия, беспечности и мира Вам и вашему дому.
***
Со светлым праздником Троицы! Желаю тепла в душе, мира, добра, искренней веры. Пусть Господь хранит и благословляет вас!
***
Пускай Святая Троица сопутствует по жизни и оберегает от горя, несчастья и негатива. Желаю крепкого здоровья и гармонии.
***
Поздравляю с Троицей и всем сердцем желаю прекрасной жизни в цветах любви и радости, в зелени надежд и вдохновения. Пусть Пресвятая Троица помогает в благих делах и защищает от недобрых людей. Здоровья, мира, гармонии и процветания!
***
Поздравляю с Троицей и всем сердцем желаю яркого солнечного света счастья в твоей жизни, нежного ветра любви и вдохновения. Пусть из трав и зелени надежд, цветов и красок радости стелется твой дальнейший жизненный путь.
***
Поздравляю с праздником Троицы и от всего сердца желаю изумрудных надежд и светлых желаний, цветочного рая в жизни и истинного счастья. Пусть твоя вера и любовь не позволят никогда опустить руки, пусть жизнь твоя всегда будет полна звонких песен радости и искренних чувств любви.
***
Лето подарило нам прекрасный праздник Святой Троицы. В этот день как-то по-особенному все цветет и оживает, земля наполняется чудесным ароматом. Поздравляю вас с праздником, желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи. Пускай Господь всегда благословляет вас на добрые дела, пусть в вашем сердце никогда не гаснет огонек добра.
Поздравления с Троицей в стихах
***
В день светлой Троицы желаю я чудес
И милостей вам, посланных с небес,
Любовью пусть наполнятся сердца,
Пусть радость на вас льется без конца.
Душа пускай надеждами живет,
И счастья вас кружит водоворот,
Сверкает пусть по жизни вам всегда
Удачи путеводная звезда!
***
С великой Троицей святой
Тебя от сердца поздравляю,
Пусть светлый ангел за спиной
От всех невзгод оберегает!
Пусть благодать сойдёт с небес,
В душе гармония пребудет,
И станет жизнь полна чудес,
И счастье дом твой не забудет!
***
В день Отца, и Сына, и Святого Духа
Тебя я, поздравляя, целую прямо в ухо,
Еще в глаза и в щеки, в макушку, в лоб и в нос,
Чтобы Святая Троица уберегла от слез,
От грусти, от печали, от злобных слов и дел,
Чтобы тебя обидеть никто бы не посмел,
Чтоб был ты под надежной защитой Высших Сил,
И каждый человек чтоб с тобой всегда был мил!
***
Сегодня праздник Троицы,
И пусть душа поет,
Пусть сердце успокоится,
И пусть во всем везет!
Пускай любовь с надеждою
Не оставляют вас,
А вера помогает вам
Пусть в самый трудный час.
***
Лето наступило, Троица пришла.
Я тебе желаю счастья и тепла.
Радуйся и смейся, унывать — грешно.
Солнышко пусть светит
Каждый день в окно.
Позабудь обиды, людям помогай.
Никогда ты в жизни веры не теряй.
***
Троица заходит в дом —
Позабудем о былом,
Ссоры все долой отбросим,
Счастья у Христа попросим.
Чтобы жили без греха,
Чтоб судьба была легка,
Мира, радости, здоровья
Всем хватило на века!
***
Со светлой Троицей тебя
Сейчас мы поздравляем!
И, всей душой тебя любя,
Мы искренне желаем:
Пусть Троица благословит
Твою судьбу и душу,
Пусть в доме лишь любовь царит,
И радость в сердце кружит,
Будь счастлив и здоров всегда,
Будь верен своей доле,
Чтоб впредь, на долгие года,
Не знал обид и боли.
***
С Троицей великой
Поздравляем вас,
Пусть уходит лихо
В темный лес и час.
Пусть спасет всех вера,
Высшая любовь,
Пусть ликует правда,
Согревает кровь.
Научитесь, люди,
Троицу любить.
Без нее на свете
Очень трудно жить.
***
Любовь Христа всего сильнее,
А Троицы великой свет,
Перед которым столбенеют
Любые люди, спора нет.
Тот свет несет в себе спасенье,
Кто видит это, тот поймет,
Пусть светлый праздник несомненно
Вам только радость принесет!