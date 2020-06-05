Сегодня, 5 июня, состоится премьера 3 сезона романтического шоу «Наречена для тата». Зрители познакомятся с первыми тремя героями проекта и их потенциальными невестами. Этот сезон будет весьма необычным, ведь анкету для одного из пап заполнила его бывшая супруга. Кто примет участие в реалити? А также какие первые конфликты и недовольства возникнут практически сразу? Все это и многое другое ждет зрителей уже в премьерном выпуске! Детальнее читайте в материале.

Третий сезон романтического реалити «Наречена для тата» особенный, в первую очередь, рекордным количеством героев — встретить любовь на проекте надеются 8 одиноких пап из разных уголков Украины.

Все герои очень яркие! Среди них: чемпион мира по пауэрлифтингу, хиромант, многодетный отец, дауншифтер-изобретатель веломобилей, банковский работник, боксер и даже миллионер!

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В первом выпуске проекта вы узнаете:

Какие первые три пары будут пытаться строить отношения на проекте?

Что заставило бывшую жену одного из участников заполнить анкету и помочь своему экс-супругу найти вторую половинку, и как на это отреагирует его невеста?

Почему одна из невест будет недовольна тем, как ее встретит потенциальный жених?

Как один из участников решит сразу же проверить свою невесту?

Video: «Наречена для тата»-3: знакомство с первыми участниками и первое недовольство Наречена для тата 1 выпуск 3 сезон: знакомство с первыми участниками и первое недовольство невест. Что случилось между парами?

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