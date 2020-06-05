«Наречена для тата»-3 выпуск 1: знакомство с первыми тремя парами реалити

Сегодня, 5 июня, в эфир телеканала СТБ вышел премьерный выпуск 3 сезона романтического реалити «Наречена для тата». Зрители познакомились с первыми парами, которые попытаются построить счастливую семью. Однако не успели участники увидеться, как возникли первые недовольства и претензии. Почему один из мужчин обманул свою невесту, а кто вообще не приехал на знакомство? Детальнее читайте в материале.

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Первое свидание для Юлии Гири Роман Шульга решил устроить на яхте. По его мнению, это должно было впечатлить невесту. Однако мужчина сильно волновался и не приготовил для Юлии подарок, в отличие от самой девушки, которая привезла презент не только для мужчины, но и для его сына. Также во время знакомства Юля узнала, что именно бывшая жена заполнила анкету для Романа. Такая информация шокировала участницу, ведь если экс-супруга и сейчас принимает активное участие в его жизни, то она может вмешиваться и в их отношения.

А вот одинокий папа Евгений из Кривого Рога вообще не явился на первую встречу с невестой. Он прислал своего водителя, который должен был встретить Настю и привезти к нему на вечеринку. Так совпало, что именно в этот день у Евгения был день рождения. Анастасию такое поведение молодого человека немного разозлило. Масла в огонь добавил нескромный подарок, который презентовал Евгений. А нетрезвые гости на вечеринке с некорректными шутками в сторону девушки и вовсе вывели ее из себя. Сможет ли Настя найти в себе силы и дать шанс Евгению проявить себя?

Знакомство третьей пары также прошло не совсем гладко: из-за поломки мотоцикла Артем Топчий опоздал на свидание. К тому же парень не сразу снял шлем и не показал, как выглядит, чем еще больше заинтриговал невесту. Артем решил сразу проверить Карину – он привез девушку в дом без удобств, в котором сейчас делает ремонт, и сказал, что они будут жить здесь. Такая ситуация немного напугала и разозлила Карину – девушка никак не расчитывала на то, что ей придется жить в полуразваленном доме.

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Смогут ли участники найти общий язык и как справятся с первыми конфликтами? Смотрите все подробности в 1 выпуске романтического реалити «Наречена для тата»-3.

Video: «Наречена для тата»-3 выпуск 1: знакомство с первыми тремя парами реалити Наречена для тата-3 выпуск 1: знакомство с первыми тремя парами реалити и первые конфликты и разочарования

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